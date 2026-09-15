La Policía Local levanta 24 actas y retira 18 altavoces durante un operativo en la Playa de Palma este pasado fin de semana

La Policía Local de Palma reforzó durante el pasado fin de semana la vigilancia en Playa de Palma con un dispositivo especial destinado a combatir conductas incívicas y garantizar la convivencia y la seguridad en la primera línea del litoral. El operativo, desplegado por el SETUR entre los días 11 y 13 de septiembre, se saldó con 24 actas de denuncia por infracciones de la ordenanza cívica municipal.

Uno de los principales objetivos de la actuación fue combatir la contaminación acústica en la zona de baño. Durante el dispositivo, los agentes intervinieron y retiraron 18 altavoces y equipos de reproducción musical de gran potencia que estaban funcionando a un volumen excesivo y alteraban la tranquilidad del resto de usuarios.

Los policías identificaron a los responsables y tramitaron las correspondientes actas administrativas, además de proceder a la retirada de los equipos sonoros.

El dispositivo también puso el foco en la ocupación indebida del espacio público. Los agentes localizaron varias carpas tipo cenador instaladas directamente sobre la arena por grupos de turistas con el objetivo de delimitar zonas de uso exclusivo. Ante esta situación, la Policía Local instó a los responsables a desmontar las estructuras y liberar el espacio público.

Asimismo, los efectivos intervinieron por la presencia de hinchables acuáticos de grandes dimensiones en el mar. Los agentes ordenaron su retirada al considerar que, por su tamaño, constituían un obstáculo para el resto de bañistas y podían representar un riesgo para la seguridad en la zona de baño.

La actuación policial incluyó también medidas contra la elaboración y el consumo de bebidas alcohólicas en la playa. En este contexto, los agentes desmantelaron varias estructuras de madera utilizadas como barras improvisadas sobre la arena para facilitar la práctica del botellón.

Según ha detallado la Policía Local en un comunicado, estas concentraciones provocaban además importantes acumulaciones de residuos. En algunos puntos se localizaron numerosas botellas de vidrio amontonadas junto a las papeleras, una situación que suponía un riesgo de cortes y lesiones para las personas que utilizaban la zona de arena.

Con este operativo, la Policía Local de Palma buscó reforzar el cumplimiento de la normativa municipal y evitar comportamientos que puedan afectar a la convivencia, la limpieza y la seguridad en uno de los principales espacios turísticos de la ciudad.