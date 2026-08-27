Un conductor ebrio lanza una botella de whisky desde el coche e impacta contra un vehículo de la Policía Local de Palma

La Policía Local de Palma instruyó el pasado 22 de agosto diligencias judiciales contra un hombre de 34 años y nacionalidad colombiana como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.

La intervención se produjo a las 6:08 horas en la calle de Joan Maragall, cuando una dotación del SETUR circulaba en dirección a la confluencia con la autopista de Llevant (Ma-19). Los agentes se detuvieron ante un semáforo en rojo junto a un turismo que ya se encontraba parado en el cruce.

Fue entonces cuando observaron cómo, de forma inesperada, el conductor del turismo lanzó por la ventanilla una botella de cristal vacía hacia la vía pública e impactó contra el vehículo policial.

Los agentes descendieron inmediatamente del coche patrulla y recogieron la botella, comprobando que se trataba de una botella de whisky. También revisaron el vehículo policial para comprobar que el golpe no había causado desperfectos.

Tras el incidente, los policías se dirigieron al conductor para pedirle explicaciones por su comportamiento. Durante la conversación, los agentes apreciaron en el hombre síntomas evidentes compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que le informaron de su obligación de someterse a las correspondientes pruebas de detección de alcohol.

El conductor accedió voluntariamente a realizar la prueba de etilometría y arrojó un resultado de 0,95 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Según detalla la Policía Local en su comunicado, la tasa prácticamente cuadruplicaba el límite administrativo permitido y, además, superaba el umbral establecido para la vía penal.

Ante estos hechos, los agentes le informaron de su condición de investigado no detenido. La Sala de Atestados le citó posteriormente para la celebración de un juicio rápido ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

Por último, el turismo fue retirado por una grúa y trasladado al Depósito Municipal de Sa Riera.