El ‘chamán’ Durek Verrett, marido de Marta Luisa de Noruega, se despide de su suegro Harald: «Te quiero Papá»

Con la muerte de Harald V de Noruega, las despedidas han llegado desde diferentes partes del mundo. Su propio pueblo ha sido el primero en rendir homenaje al fallecido monarca, pasando por Carlos Gustavo de Suecia, que se ha despedido con un cariñoso mensaje que comenzaba con las palabras «querido amigo», e incluso el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, con un mensaje que mostraba respeto y admiración. Tampoco ha faltado el mensaje de despedida de Carlos III, donde se despedía de su «querido primo». De las cientos de despedidas, hay una que ha sorprendido y ha sido la de su yerno, Durek Verrett, el marido de Marta Luisa de Noruega.

Autoproclamado como chamán de sexta generación, este forma parte del entorno de la familia real noruega desde 2024 por su matrimonio con la hermana del nuevo rey de Noruega, Haakon VIII. Esta boda fue, cuanto menos, controvertida. La Familia Real noruega no es especialmente amiga de los medios de comunicación. Para que no se filtrara nada, recordamos que había personal levantando una enorme sábana blanca para evitar el foco de las cámaras. Durek Verrett utilizó el enlace para promocionar una ginebra entre sus asistentes, los cuales, a su vez, tuvieron que desembolsar la cantidad de 2.700 euros, más el regalo, y solo tenían cinco tickets que se canjeaban por consumiciones en la barra.

Hace unos días, mientras el rey Harald V de Noruega se encontraba grave en el hospital, el marido de Marta Luisa de Noruega era ingresado para ser sometido a un trasplante de riñón. Mientras este se encuentra recuperándose, no ha dudado en lanzar un mensaje público de despedida: «Te quiero papá. Echaré de menos todos nuestros buenos momentos juntos». Este mensaje ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales, puesto que, según se ha podido saber, sus múltiples controversias no han sentado bien en Palacio.

Sus polémicas han sido varias y no nos referimos a la de la boda, que también. Durek Verrett, marido de Marta Luisa de Noruega, vendió en plena pandemia un amuleto por 220 euros, asegurando que curaba el Covid. A su vez, ha sugerido en sus libros y podcasts que el cáncer puede ser una elección emocional o que los niños que sufren de infelicidad o problemas de conducta están, en realidad, «poseídos por espíritus malignos».

Durante años se ha enfrentado a diferentes acusaciones de abuso y agresión sexual relacionadas con sus tácticas chamánicas y las sesiones que lleva a cabo de sanación privada. Aunque él y la princesa han defendido tajantemente su inocencia y niegan los cargos, el caso afectó gravemente a su reputación. Además, muchos le acusan de aprovecharse de su posición real, aunque no posee ningún título. Sus declaraciones no han dejado a nadie indiferente. Ha asegurado públicamente ser la reencarnación de un antiguo faraón egipcio y se autodefinió en el pasado como un «híbrido de lagarto y un transatlántico espacial» (andromedano), declaraciones que chocan de frente con la mentalidad racional y secular de la sociedad noruega.

Cuando salieron todas esas críticas a la luz, ambos decidieron argumentar que provenían del odio y del racismo arraigado en la sociedad noruega. En definitiva, Durek Verrett sigue en la misma posición y sin títulos oficiales, por no haber nacido en la Familia Real noruega, pero sigue formando parte de ella.