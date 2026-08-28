Por qué Haakon es VIII: el homenaje familiar que esconde el nombre del nuevo rey de Noruega

Con la muerte del rey Harald V de Noruega, automáticamente, su hijo Haakon ha ascendido al trono. Esta mecánica se da en la mayoría de las casas reales de Europa, excepto en la británica, que es la única que tiene un acto de coronación. Según establecen los estatutos noruegos, cuando un rey muere, el país no puede permanecer sin regente, puesto que el primero en la línea de sucesión asciende al trono. En este caso, el que era príncipe de Noruega ya reina en el país y ha escogido su nombre: Haakon VIII de Noruega.

Esta elección tiene un significado especial para el actual regente, después de la muerte de su padre. En su nacimiento recibió el nombre de Haakon Magnus, rindiendo homenaje a su bisabuelo, el rey Haakon VII, conectando con una larga tradición de la realeza noruega. La nomenclatura escogida evoca de forma directa a su antepasado, que fue el primer rey de la Noruega moderna tras la independencia del país en 1905. A su vez, el nombre también recoge un sutil homenaje a su tío, Haakon Haraldsen.

Aunque ahora esté ejerciendo de rey, debe seguir un proceso y dentro de unos días será cuando se produzca esa especie de coronación oficial, en el momento en que este jure la Constitución ante el Parlamento de Noruega. Ahora mismo, a todos los efectos, Haakon ya es rey. Desde hace tiempo se sabe que tiene planes concretos para modernizar la Corona y habló sobre ello en un documental que se emitió en la cadena noruega TV2. En este afirmó: «Ser rey es algo para lo que no puedes prepararte por completo». Sin embargo, al final de la entrevista, el heredero admitió que su padre ha dejado el pabellón muy alto y que tendrá que rellenar un gran hueco. Eso sí, él lo expresó así: «Yo lo voy a hacer a mi manera. No debo intentar ser otra persona que no sea yo mismo… Entonces será más fácil». Haakon afirma que llegará a ser distinto a como era su padre, puesto que no hay dos reyes iguales.

Al subir este al trono, su hija mayor, Ingrid de Noruega, automáticamente se convierte en princesa heredera y debe asumir el rol que ha cumplido su padre hasta el momento. Cuando esta nació, fue motivo de júbilo nacional, puesto que fue la primera primogénita del heredero al trono, aunque tiene un primo que es mayor. Es más, dicen que está destinada a reinar un día y muchos medios y expertos la han calificado como la joven promesa de la Casa Real noruega. Esta fue bautizada en la Capilla del Palacio de Oslo y entre sus padrinos tuvo al rey Felipe VI y a Federico de Dinamarca. Es más, uno de los primeros viajes que realizó cuando era un bebé fue a España y estuvo presente en la boda del rey Felipe VI con la reina Letizia.

Ahora Haakon de Noruega tiene un gran reto y es el de paliar todas las controversias que recaen sobre su mujer, Mette-Marit, y su hijastro, Marius Borg.