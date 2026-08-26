No ha sido una decisión precipitada: Harry y Meghan llevan un año preparando su regreso a Inglaterra

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Inglaterra continúa dando mucho que hablar. El matrimonio llevaba más de seis años viviendo en Montecito, California, y de buenas a primeras, y por motivos que aún no han trascendido, han hecho las maletas y han decidido volver a sus orígenes. Hasta ahora, lo único que se sabe es que aterrizarán en suelo británico a finales del mes de agosto y que se asentarán en una residencia privada sin relación con la monarquía. Sin embargo, las últimas informaciones han desvelado que, aunque parezca una mudanza repentina, lo cierto es que se trata de un movimiento que los duques de Sussex llevan planeando un año.

Así la ha desvelado la revista estadounidense que ya adelantó la noticia de su regreso, la cual se ha puesto en contacto con fuentes cercanas al entorno de los Sussex y le han dejado claro que no ha sido una decisión repentina, ya que Harry llevaba tiempo planteándose volver a su país natal. Estos mismos contactos han confirmado al medio que el hijo del rey Carlos III jamás consiguió adaptarse a la vida americana y que nunca terminó de encontrar su sitio allí. De hecho, destacan que siempre «echó de menos a sus amigos de Reino Unido», así como tampoco le desapareció «el sentimiento de pertenencia y comunidad que tenía allí». «Reino Unido sigue siendo su casa en muchos sentidos», apuntaban. A pesar de ello, la decisión no ha sido unilateral y, tal y como revela la publicación, la ha tomado en consenso con su mujer.

Estas informaciones encajan a la perfección con las declaraciones que el propio Harry ofreció en una entrevista a la BBC en 2025, donde confesó que le dolía no poder disfrutar de su país con su mujer y sus dos hijos. «Se van a perder muchas cosas. Porque quiero a mi país, siempre lo he querido. Y lo echo de menos. […] Y creo que es bastante triste no poder enseñarles a mis hijos mi tierra», decía. Unas palabras que, aunque en su momento pudieron pasar desapercibidas, lo cierto es que ahora han cobrado un gran sentido con su inminente mudanza.

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Por otro lado, The Sun también ha apuntado que Harry nunca llegó a encontrar realmente su sitio en Montecito. El tabloide británico ha llegado a esta conclusión después de hablar con varios vecinos de la zona, quienes aseguran que los duques de Sussex siempre se mantuvieron bastante aislados de la comunidad y que apenas participaron en la vida social del vecindario. Según estos testimonios, el perfil y la forma de vida del príncipe tampoco habrían terminado de encajar con el ambiente y las costumbres de este exclusivo enclave californiano.