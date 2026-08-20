El príncipe Harry y Meghan Markle hacen las maletas y se mudan a Reino Unido

El príncipe Harry y Meghan Markle han decidido regresar al Reino Unido. Después de más de seis años viviendo en California, Estados Unidos, el matrimonio ha querido dar un cambio radical a sus vidas y mudarse a una residencia privada ubicada a las afueras de Londres (completamente ajena a la realeza). Según lo publicado, lo harán a finales de este mismo mes, y matricularán a sus dos hijos (Archie y Lilibeth) en una escuela de la zona para empezar una nueva etapa, aunque por motivos de privacidad, no ha trascendido su nombre. Y es que cabe destacar que uno de los motivos por los que la actriz alegó que decidió salir del país de su marido fue la falta de privacidad en su día a día, llegando a reconocer que ni siquiera podía recoger a los pequeños del colegio porque siempre se convertía en una sesión fotográfica.

A pesar de que es lo que muchos han pensado, su regreso a Gran Bretaña no implica volver a formar parte de la agenda oficial de la Casa Real. Tal y como señala The Telegraph, el medio encargado de sacar a la luz esta información, los duques de Sussex seguirán sin desempeñar funciones oficiales, respetando así lo que acordaron con la difunta Isabel II cuando se marcharon del país, en 2020. De esta manera, Meghan continuará al frente de su marca de estilo de vida, As Eve.

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El anuncio de su vuelta a Reino Unido ha llegado tan solo un mes después de que el príncipe Harry viajara a Londres para reencontrarse con su padre, el rey Carlos III. Y es que el medio mencionado destaca que el rey «está naturalmente encantado con la oportunidad de poder ver con mayor frecuencia a su hijo, nuera y nietos, tanto a nivel privado como personal». Una información que encajaría a la perfección con las declaraciones que el propio Harry concedió en una entrevista a la BBC en 2025. «Ya no tiene sentido seguir peleando. La vida es demasiado valiosa», dijo al ser preguntado por las tensiones surgidas con su familia en 2020.

En esa misma conversación, el príncipe también confesó que no se imaginaba poder volver a su país natal con su mujer y sus hijos y que eso era algo que le dolía. «Se van a perder muchas cosas. Porque quiero a mi país, siempre lo he querido. Y lo echo de menos. […] Y creo que es bastante triste no poder enseñarles a mis hijos mi tierra», decía. Pero la vida da muchas vueltas y, tan solo un año después, tal vez motivado por esa añoranza que compartía, Harry ha conseguido lo impensable para él y, ahora, se instalará de nuevo, por un tiempo indeterminado, en el país que lo vio crecer.

Aunque hayan decidido dar este importante paso, por ahora prefieren no desprenderse de su residencia de California, ubicada concretamente en la exclusiva zona costera de Montecito. Según lo publicado, se trata de una mansión de 16 habitaciones que adquirieron en 2020 por 14,7 millones de dólares.