La importante reflexión de Juan Roig que muchos deberían copiar: «Un trabajador no es sólo manos, es corazón y cerebro»

El presidente de Mercadona, Juan Roig, durante su intervención en el Congreso AECOC Gran Consumo, compartió una reflexión sobre la importancia del equipo humano: «un trabajador no es solo manos, es corazón y cerebro». Durante su discurso, insistió en la necesidad de «cuidar muy bien al trabajador» y aseguró sentirse «muy orgulloso» de los cerca de 120.000 empleados que forman parte de Mercadona.

«Las manos puedes comprarlas, el corazón y cerebro necesitas que se sienta bien tratado como ser humano, y bien tratado no es hacer lo que el trabajador quiera, sino lo que el trabajador necesita», aseguró. Asimismo, destacó que la labor del empresario consiste en, cuando surge una necesidad, «ver cosas que los demás no ven». También, señaló que la misión de una empresa debe ser satisfacer las necesidades de cinco grupos fundamentales: los trabajadores, los clientes, los proveedores, el capital y la sociedad.

«Un trabajador no es sólo manos, es corazón y cerebro»

En la edición celebrada en 2025 del congreso AECOC, puso el foco en los trabajadores: «un trabajador no es solo manos, es corazón y cerebro». Una reflexión con la que puso en valor la empatía, el compromiso y la capacidad operativa de los empleados para mantener los estándares de calidad que Mercadona busca ofrecer en sus establecimientos.

Con esta filosofía, valoró el equipo humano que hace posible el funcionamiento de los supermercados. Una visión que conecta con una idea que Juan Roig ha defendido públicamente en numerosas ocasiones: «dar más al trabajador para recibir más». Se trata de avanzar hacia un modelo laboral que va más allá del concepto tradicional de empleo, en el que la implicación, la iniciativa y el compromiso de los trabajadores se reflejan en una mejor atención al cliente.

Con una plantilla que supera las 120.000 personas en España y Portugal, Juan Roig asegura que uno de sus objetivos es crear un entorno laboral en el que cada trabajador se sienta valorado y participe activamente en la compañía. Considera que esta implicación es fundamental para conservar los niveles de calidad que han situado a Mercadona en la posición que ocupa actualmente dentro del sector. En este sentido, destaca la importancia de cuidar el bienestar de los empleados, impulsar su desarrollo profesional y garantizar que puedan desempeñar sus funciones en las mejores condiciones.

Mejoras para los empleados

Este 2026, Mercadona ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo de sus trabajadores mediante distintas medidas. Entre ellas destaca el reparto de una prima variable vinculada a los objetivos, que ha permitido distribuir 780 millones de euros de los beneficios de la compañía entre más de 112.000 empleados.

En concreto, los empleados con menos de cuatro años de antigüedad han recibido el equivalente a dos mensualidades, mientras que aquellos que superan ese tiempo en la empresa han percibido tres. Éste último grupo representa el 70 % de la plantilla y cobró 7.250 euros netos, una cantidad que incluye los 5.400 euros correspondientes a la prima variable y su nómina mensual.

A estas iniciativas se suma una subida salarial destinada a compensar el incremento del IPC, del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal. Esta actualización supone un desembolso de 125 millones de euros anuales para la empresa. Además, en diciembre de 2025, Mercadona anunció una mejora de las condiciones laborales mediante la ampliación de las vacaciones en una semana, pasando de 30 a 37 días.

‘Ranking General de Líderes 2026’

Mercadona ha sido reconocida una vez más como la empresa con mejor reputación dentro del sector de la distribución generalista, según la última edición del Ranking General de Empresas del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). Además, la cadena ocupa el segundo puesto en la clasificación general de compañías con mayor reputación en España, un reconocimiento que pone de relieve la fortaleza de su modelo empresarial, basado en la mejora constante y la generación de valor compartido.

Por otro lado, el «Ranking General de Líderes 2026» de Merco sitúa a Juan Roig al frente de la clasificación de empresarios con mejor reputación de España. Para elaborar este listado se tienen en cuenta diferentes aspectos, como la capacidad de liderazgo, la visión estratégica, la gestión empresarial y el compromiso con la sociedad.

«Estos reconocimientos ponen en valor el Modelo de Calidad Total de Mercadona, que se centra en el máximo compromiso y responsabilidad con la satisfacción de todos los componentes de la compañía: “El Jefe” (como llama al cliente), el Trabajador, el Proveedor, la Sociedad y el Capital; y que impulsa iniciativas para contribuir al desarrollo y a la creación de valor compartido en los lugar en los que tiene presencia. Y lo hace a través de hechos como la calidad, el máximo servicio o la innovación, entre otros», detalla Mercadona.

Finalmente, cabe señalar que la cadena de supermercados ha logrado una puntuación de 93,1 sobre 100 en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI). Este resultado le permite situarse por delante de la alemana Edeka, que alcanza los 92,1 puntos, y de la australiana Bunnings, con 91,9. A continuación aparecen Tesco, con 91,7 puntos; JD.com, con 91,1; Marks & Spencer, con 90,9; Rewe, con 90,8; Canadian Tire, con 90,5; y Walmart, que cierra la lista con 90,2 puntos.