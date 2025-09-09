Mercadona busca personal y está pagando 2.280 euros más complementos: la oferta de empleo

Mercadona, una de las principales cadenas de distribución de España y líder en el sector de la alimentación, ha publicado en su portal de empleo una nueva oferta de empleo que afecta a diferentes bloques logísticos repartidos por el territorio nacional. Según la convocatoria, el salario puede alcanzar los 2.280 euros brutos mensuales, además de complementos y formación remunerada.

«Buscamos personas organizadas, eficientes y que les guste trabajar en un entorno colaborativo», dice el anuncio. La campaña, que busca reforzar los equipos de almacén y preparación de pedidos de cara a la nueva temporada, incluye opciones de contrato tanto fijas como temporales, con la posibilidad de acceder a jornadas completas o reducidas en función de las necesidades de cada candidato.

Nueva oferta de empleo de Mercadona

«Necesitamos personal de almacén para preparar los pedidos de abastecimiento de nuestras tiendas. Si eres una persona organizada, eficiente y te gusta trabajar en un entorno colaborativo, únete a nuestro equipo».

En el caso de los contratos indefinidos, Mercadona establece una remuneración inicial de 1.685 euros brutos al mes, que puede ir incrementándose con la antigüedad hasta alcanzar los 2.280 euros, siempre en jornadas de cinco días semanales y con la posibilidad de elegir entre turnos fijos de mañana, tarde o noche.

La compañía también contempla fórmulas de trabajo con menos horas. Una de ellas es la jornada de 22,5 horas semanales, repartidas en tres días, cuya retribución oscila entre los 948 y 1.283 euros brutos mensuales. La otra modalidad es de 15 horas a la semana, equivalente a dos jornadas, con un salario que se sitúa entre los 632 y 855 euros brutos, también con progresión salarial y en franjas horarias fijas.

A estas cifras se suman diversos complementos específicos (por nocturnidad, trabajo en frío, altura o festivos), que se aplican en función del puesto. Las principales responsabilidades giran en torno a la preparación de pedidos destinados a los supermercados de la cadena, garantizando la correcta manipulación y conservación de los productos. La empresa subraya que no exige experiencia previa, ya que proporciona la formación necesaria desde el primer día y de forma remunerada.

«En 2024, fiel a su compromiso con el crecimiento profesional de su equipo, Mercadona ha invertido 128 millones de euros en formación, lo que se ha traducido en más de 4 millones de horas formativas. Cada trabajador ha recibido, de media, 37,8 horas de formación y una inversión individual de 1.164 euros. Gracias a esta apuesta por el talento interno, un total de 1.894 personas han sido promocionadas en Mercadona (entre España y Portugal), accediendo a puestos con mayor responsabilidad», detalla la compañía en su web.

Logística

La logística de Mercadona gira en torno a la automatización y la eficiencia, con una red de centros logísticos estratégicamente ubicados que abastecen todas sus tiendas.

Para preparar los pedidos destinados a las tiendas, Mercadona utiliza sistemas automatizados que combinan robots y tecnología avanzada, optimizando tiempos y minimizando errores. Los productos se organizan por zonas según su tipo y necesidades de almacenamiento, se rotan para priorizar los más cercanos a su fecha de caducidad, y se ubican en estanterías modulares y sistemas por gravedad que facilitan su gestión.

Proceso de selección

El proceso para inscribirse en las vacantes de empleo de la compañía de Juan Roig es completamente online, pensado para que cualquier persona pueda hacerlo desde su casa. El primer paso consiste en entrar al portal de empleo de Mercadona y registrarse como usuario.

Una vez dentro, la plataforma permite detallar la formación académica, la experiencia laboral y otros conocimientos complementarios, como idiomas o cursos. Incluso se puede importar directamente la información desde Linkedin. A continuación, hay que completar un pequeño cuestionario con preguntas específicas sobre la oferta, como la disponibilidad horaria, la posibilidad de trasladarse a otros centros o si se cuenta con carné de conducir.

Una vez registrado, el usuario puede presentar su candidatura en las ofertas de empleo que más le interesen.

Salarios por encima del sector

«La empresa ofrece una remuneración superior a la media del sector (aproximadamente un 27% superior al Salario Mínimo Interprofesional) y trabaja activamente para mejorar el poder adquisitivo de su plantilla mediante acciones concretas. Un ejemplo claro de ello es la decisión adoptada en diciembre de 2024 de aumentar los sueldos en un 8,5 %, superando en más de cinco puntos el índice de precios al consumo (IPC)».

«Además, para compartir los beneficios, Mercadona reconoce el esfuerzo individual y el cumplimiento de objetivos mediante el reparto de una prima, que consiste en una mensualidad extra para quienes llevan menos de cuatro años en la empresa, y dos para quienes superan ese tiempo de antigüedad. Además, en 2024 se ha sumado una prima adicional gracias a los buenos resultados. Esto refleja el reconocimiento de la compañía a la implicación y compromiso de su equipo humano».

En definitiva, la nueva oferta de empleo de Mercadona se presenta como una de las más atractivas en el panorama laboral español de septiembre de 2025.