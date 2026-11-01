Ana Obregón y Alessandro Lequio se unen en el homenaje a su hijo Aless en el Día de Todos los Santos con dos mensajes muy especiales

Hay ausencias que no entienden de calendarios y que cobran importancia en ciertas fechas señaladas. Este Día de Todos los Santos, Ana García Obregón y Alessandro Lequio han vuelto a recordar a su hijo Aless, fallecido en 2020 a los 27 años a causa de un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco frecuente que puede desarrollarse en los huesos o en los tejidos blandos que los rodean. Sus padres han querido rendirle homenaje a través de sus redes sociales, aunque cada uno ha elegido una forma distinta de mantener vivo su recuerdo.

La actriz y presentadora ha compartido una galería de fotografías en las que Aless aparece junto a distintos miembros de la familia. Sin embargo, ha sido el texto que acompaña a las imágenes el que ha vuelto a mostrar la profundidad de su ausencia. «Anoche le pedí un abrazo rápido a mi hijo», comienza escribiendo Ana. A continuación, relata el diálogo que tuvo con él en ese sueño: «Y él me preguntó: ‘Mamá, ¿por qué tiene que ser rápido?’. Y yo le respondí: ‘Porque estoy a punto de despertar, amor de mi vida’».

Desde la muerte de su único hijo, Ana García Obregón ha compartido en numerosas ocasiones cómo sigue presente Aless en su día a día. Un recuerdo que también forma parte de su vida junto a su nieta, Anita, hija de Aless, nacida mediante gestación subrogada. En esta ocasión, la presentadora ha querido dedicar también unas palabras a quienes atraviesan una pérdida y conviven con la ausencia de sus seres queridos. En su mensaje ha tenido presentes a las víctimas de la DANA, de Adamuz y del accidente ferroviario de Urda: «Un abrazo con todo mi amor a todos los que seguimos viviendo con el dolor de la ausencia de nuestros seres queridos».

Por su parte, Alessandro Lequio también ha querido rendir homenaje a su hijo, aunque desde un recuerdo diferente. El colaborador de televisión ha recuperado una fotografía de Aless durante su etapa universitaria en Duke, en Carolina del Norte, donde cursó sus estudios y vivió unos años que, según recordó su padre, fueron especialmente felices para él. «Le pregunté una vez qué había sido lo mejor de su vida y me respondió, con total seguridad, que sus cuatro años en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Hoy me quedo con ese recuerdo: el de su absoluta felicidad y el orgullo de haberlo visto brillar en su lugar favorito del mundo», ha escrito junto a la imagen.

La publicación de Alessandro también ha contado con una reacción de Ana Obregón, que le ha dado ‘me gusta’ y ha acompañado su gesto con varios emoticonos de una cara llorando. Un pequeño detalle que se suma a los dos homenajes que ambos han dedicado a Aless en una fecha especialmente señalada para quienes echan de menos a sus seres queridos.