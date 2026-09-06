Hasta 30 personas hacinadas en una vivienda en Mallorca: cortinas como paredes y seis personas durmiendo en el patio

La Policía Nacional y el Govern balear han detectado una vivienda sobreocupada en Manacor en la que, según manifestaron sus propios ocupantes, llegaron a convivir hasta 30 personas. La inspección conjunta permitió descubrir un inmueble en estado inacabado y precario, con diferentes espacios utilizados como zonas de residencia y que, según se constató durante la actuación, no ofrecía condiciones óptimas ni seguras para que las personas habitasen en su interior.

La actuación fue realizada el pasado mes de agosto por agentes de la Policía Nacional en Manacor, junto con el servicio de Inspección de Vivienda del propio gobierno autonómico. Durante la inspección, los agentes y técnicos comprobaron cómo una misma propiedad había sido utilizada para alojar a un elevado número de personas.

En el interior fueron localizadas hasta seis habitaciones delimitadas, algunas de ellas separadas únicamente mediante cortinas. Además, existía un espacio techado en el patio en el que, según explicaron los propios ocupantes a los agentes, llegaron a dormir hasta seis personas. La vivienda también contaba con varias cocinas y tres baños comunes, utilizados por los residentes del inmueble.

Pero las deficiencias detectadas durante la inspección no terminaban ahí. Los agentes encontraron una escalera que disponía de varios puntales de obra utilizados como barandilla, además de diferentes estancias con agujeros y desperfectos. A pesar de las condiciones en las que se encontraba el inmueble, los ocupantes manifestaron que pagaban al propietario entre 80 y 100 euros por persona.

El importe se abonaba individualmente, independientemente del número de personas que compartieran una misma habitación. Según la información recogida durante la actuación, este sistema también afectaba a quienes residían bajo el techado exterior instalado en el patio.

En el momento de la inspección había siete personas en el interior de la vivienda, que fueron identificadas por los agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, fueron los propios ocupantes quienes explicaron que, en determinados momentos, la cifra de residentes había llegado a ser mucho mayor.

Según manifestaron durante la actuación policial, hasta 30 personas llegaron a convivir simultáneamente en el inmueble, una cifra que evidencia el elevado grado de sobreocupación de la vivienda. La superficie catastral de la propiedad es de 90 metros cuadrados de vivienda, 103 metros cuadrados de almacén y 35 metros cuadrados de aparcamiento.

En total, el inmueble cuenta con una superficie catastral de 228 metros cuadrados, aunque durante la inspección se comprobó que la totalidad del espacio estaba siendo utilizada como vivienda. Tras la actuación, el Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un posible expediente sancionador.

De acuerdo con la Ley de Vivienda, la sobreocupación de viviendas está considerada una infracción muy grave. Las sanciones previstas para este tipo de infracciones pueden alcanzar cifras importantes: las multas parten de 30.001 euros y pueden llegar hasta los 90.000 euros.

El caso descubierto en Manacor vuelve a poner el foco sobre la sobreocupación de viviendas y las situaciones de precariedad habitacional detectadas en algunos inmuebles, donde un elevado número de personas termina compartiendo espacios que, según la inspección realizada, no reúnen las condiciones óptimas ni seguras para vivir.