El Gobierno coloca a una psicóloga experta en género como presidenta de la empresa pública de Vivienda

El Gobierno aprobó este martes el nombramiento de Maribel Ramos Vergeles como nueva presidenta de Casa 47 en sustitución de Leire Iglesias. Lo llamativo para muchos ha sido que la nueva líder de la empresa pública de vivienda, pese a llevar desde el año pasado vinculada a la entidad, no cuenta con formación específica en el sector, sino que es psicóloga especializada en género.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, Maribel Ramos es especialista en Intervención Social y Género por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y cuenta con un máster en Políticas Públicas e Igualdad de Género por la Universidad Rey Juan Carlos, así como otros programas especializados cursados en instituciones como el Instituto de Estudios Fiscales, la Escuela de Organización Industrial, IESE Business School y Esade.

De hecho, Ramos inició su trayectoria como técnica de igualdad en la Subdirección General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y como docente e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca de 2002 a 2004.

En el mismo campo, Vergeles ha sido coordinadora de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género dependiente del Instituto de la Mujer de Extremadura de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura entre 2009 y 2011.

Pese a su especializada trayectoria profesional, Vergeles asume ahora la presidencia de Casa 47 con el objetivo, según el Ministerio de Vivienda, de «consolidar la vivienda pública como un derecho de la ciudadanía» después de ejercer durante poco más de un año el cargo de directora general del Parque de Vivienda Asequible.

Concretamente en el comunicado donde el departamento de Isabel Rodríguez ha anunciado su nombramiento, el Ejecutivo asegura que su llegada al puesto «da continuidad al proceso de crecimiento» de Casa 47 y al desarrollo de un modelo que «actúa sobre el ciclo integral» de la vivienda y avanzar en el fortalecimiento de esta como un servicio público que «dé respuesta de forma duradera a las necesidades» de los ciudadanos.

La única experiencia de Vergeles en asuntos relacionados con la vivienda está relacionada con Hogar Sí, una entidad de iniciativa social, no lucrativa y de ámbito estatal creada en 1998 en la que colaboran activamente Richard Gere y su esposa Alejandra Silva para erradicar el sinhogarismo en España.

Antes de incorporarse a Casa 47, la nueva presidenta de la entidad trabajó en dicha asociación donde fue subdirectora general de Innovación (2018-2024), directora de la Unidad de Desarrollo Estratégico y responsable de la estrategia de incidencia política y de las relaciones con grupos de interés (2014-2018).