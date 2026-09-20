Qué fue de Carolina Cerezuela, actriz de ‘Camera Café’: ¿por qué se alejó de la televisión?

Carolina Cerezuela, natural de Elche (Alicante) y nacida el 14 de enero de 1980 (46 años, que cumplió el pasado mes de enero), fue durante años uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Lideró audiencias con Camera Café en la comedia, pero demostró su versatilidad en Hospital Central y llegó a ser presentadora de las Campanadas en Antena 3 junto a Carlos Sobera en el año 2011, antes de que llegase el fenómeno Cristina Pedroche. En el punto más alto de su carrera, sin embargo, tomó una decisión muy poco habitual en la industria del espectáculo: frenar en seco y alejarse del foco mediático por voluntad propia.

Su papel como Mónica en Camera Café fue un enorme éxito en audiencia, convirtiéndola en una de las actrices más seguidas de nuestro país. Después de su paso por la comedia llegaría su aventura en Hospital Central, que la confirmó para otros registros completamente diferentes a los que todos conocíamos entonces. De Telecinco pasó a Antena 3, donde llegó a ser presentadora y se convirtió en jurado de las dos primeras ediciones de Tu cara me suena, junto a Mónica Naranjo, Carlos Latre y Ángel Llácer.

Un amor nacido por e-mail que hizo que abandonase la televisión

El giro en la vida de Carolina Cerezuela llegó de la mano de su relación con el extenista Carlos Moyá, hoy entrenador de Rafa Nadal. Se conocieron en 2007 y, como ella misma ha contado, se enamoraron gracias a conversaciones por correo electrónico, algo que en la actualidad parece extraño, pero que en un momento en el que las redes sociales eran muy distintas a las de ahora, se llegaron a hacer películas sobre amores así, como es el ejemplo de Tienes un e-mail, protagonizada por Meg Ryan.

El tenista y la actriz comenzaron a chatear a través de Messenger, el chat que era popular a principios de los años 2000 gracias a Hotmail. De aquellas largas conversaciones por internet llegaron a un noviazgo que el seis de julio de 2011 culminó en boda. La pareja se casó en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Llucmajor (Mallorca), celebrando al día siguiente una boda sorpresa en el Hotel Maricel de Sant Agustí.

De su amor han nacido tres hijos: Carla y Carlos, nacidos el mismo día, el 18 de agosto de 2010; y Daniela, nacida el 12 de diciembre de 2012. Tras casi dos décadas sometida al ritmo vertiginoso de los rodajes, las promociones y la presión de las audiencias diarias, la actriz decidió entonces reducir drásticamente sus proyectos televisivos y trasladar su residencia fija a Mallorca, la tierra de su marido. Desde entonces, se centró en su faceta de madre.

El adiós a la televisión no significó, sin embargo, un parón total. En el año 2016 formó junto al cantautor mallorquín Jaime Anglada el dúo Anglada Cerezuela, un proyecto de pop-rock de autor con el que ha publicado ya dos discos, Manzana de caramelo y Detrás del corazón. Como nota curiosa, Anglada es amigo íntimo del rey Felipe VI gracias a sus veranos en Mallorca. Este proyecto, por el momento, está parado hasta la recuperación total de Jaime, que en agosto de 2025 sufrió un brutal atropello en plena calle del que todavía se está recuperando.