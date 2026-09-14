Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 11 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 646 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de comunicar a Begoña su victoria sobre la familia De la Reina. Pero no todo queda ahí, puesto que también le ha hecho saber que se ha reconciliado con Beatriz.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo, mientras tanto, Fina da el paso de instalarse en la casa grande. En cuanto a Damián, ha dejado completamente descolocado a Pablo con una petición de lo más inesperada. Algo que, a buen seguro, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. Todo ello mientras Tasio no tiene reparos a la hora de reprochar a Claudia que le contara su pasado a Miguel. Paula, por su parte, ha conseguido que una clienta se marche de lo más ofendida. ¿Traerá consecuencias a corto plazo?

¿Qué sucede en el capítulo 647 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 15 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio no duda un solo segundo en trazar un plan para tratar de acabar, de una vez por todas, con Gabriel. Este, por su parte, da un importante toque de atención a Paula tras lo sucedido con la clienta.

En cuanto a Julia, hace una petición de lo más incómoda a Begoña, mientras que Pablo se arma de valor a la hora de ofrecer a Valentina el puesto de secretaria. Todo ello mientras Nieves se ha quedado completamente sin palabras y descolocada al enterarse del pasado de Claudia. En cuanto a Fina, dadas las circunstancias, no puede evitar mostrarse verdaderamente fría con Marta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.