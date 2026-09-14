Amelia Bono ha regresado a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y lo ha hecho con una sonrisa que delata su buen momento personal. La empresaria ha acudido al desfile de Pedro del Hierro, donde COOL ha podido hablar con ella sobre su vida, su familia y, especialmente, sobre su relación sentimental.

«Ha sido un verano muy tranquilo con mis niños, en familia, con mis padres, mi chico. Muy bien, muy bien. Estoy enamoradísima», ha confesado Amelia, que asegura encontrarse en una etapa de serenidad. «Estoy bien. Estoy tranquila. Estoy en paz», ha asegurado.

Para Bono, precisamente esa paz es una de las claves cuando encuentras a la persona adecuada. «La paz creo que es lo más importante para todo», ha explicado, antes de definir su actual momento como uno de «estabilidad, estabilidad, paz».

Amelia Bono y sus palabras sobre Manuel Martos

Pero si hay una declaración que destaca especialmente, es la que ha hecho al ser preguntada por las llamadas «medias naranjas» y por los grandes amores de la vida.

Amelia ha querido poner en valor el papel que Manuel Martos, padre de sus cuatro hijos, continúa teniendo en su vida: «Yo tengo a Manu, que ha sido un hombre maravilloso en mi vida. Le sigo teniendo. Lo voy a tener siempre. Es el padre de mis hijos». Y ha ido un paso más allá: «Ha sido el amor de mi vida muy grande y al final lo sigue siendo de otra manera».

Una reflexión que refleja la relación de cariño y respeto que ambos mantienen años después de su separación. Una familia que, lejos de convencionalismos, ha conseguido mantener la unión por el bienestar de sus hijos.

Y también existe una buena relación entre Manuel y la actual pareja de Amelia. «Claro, claro», ha respondido cuando se le ha preguntado si se conocen. «Alex vive conmigo. Vive con nosotros», ha confirmado, dejando claro que la convivencia familiar es completamente naturalizada. «Cuando todo [se hace] con buena gente y haciendo las cosas bien, todo sale bien», ha sentenciado.

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Una vuelta «durilla»

Además de su vida sentimental, Amelia ha reconocido que la vuelta a la rutina familiar no está siendo sencilla. «Ha sido el año que más me ha costado», ha confesado, especialmente porque sus hijos atraviesan edades muy diferentes: tiene desde adolescentes «preuniversitarios» hasta niños más pequeños.

Eso sí, una vez superado el caos inicial, asegura estar «muy feliz, muy contenta». Una felicidad que parece extenderse también a su vida personal. Amelia Bono atraviesa una etapa en la que, por encima de todo, reivindica la tranquilidad. Y sus palabras sobre Manuel Martos demuestran que, aunque las historias de amor puedan cambiar, algunos vínculos permanecen para siempre.