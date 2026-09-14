Miguel Vergara: el empresario que conquistó el sector cárnico con su visión 3600 de la ganadería

El sol de la tarde empieza a caer con una luz dorada y cálida sobre la dehesa salmantina, proyectando largas sombras bajo las copas redondeadas de las encinas centenarias. Nos encontramos en la finca Baños de Ledesma, un rincón mágico de Salamanca donde el silencio sólo es interrumpido por el leve murmullo del viento y el paso tranquilo de las vacas de raza Angus, de un negro azabache impecable, que pastan en absoluta libertad y ajenas al bullicio industrial. A mi lado camina Miguel Vergara.

Viste ropa cómoda de campo y porta esa mirada serena de quien conoce cada palmo de terreno porque lo lleva en la sangre desde la infancia. Su paso es pausado, pero firme, el mismo compás con el que ha construido uno de los imperios cárnicos más respetados de Europa.

«El campo es mi escape, mi auténtica liberación», me confiesa Miguel con una sonrisa franca, mientras se detiene a observar de cerca a un ternero que apenas se separa de su madre. «Paso aquí bastante tiempo porque la exigencia del grupo lo requiere, pero si te soy sincero, me gustaría pasar muchísimo más. Es lo que más me apasiona en este mundo. Aquí vuelvo a ser lo que realmente soy: un ganadero de nacimiento».

El origen de una revolución gastronómica

La conversación fluye con una naturalidad asombrosa mientras avanzamos despacio entre los pastos dorados. Es inevitable recordarle que hoy el Grupo Miguel Vergara es sinónimo indiscutible de carne de Angus en nuestro país, pero hace quince años el panorama era radicalmente diferente. En una España profundamente acostumbrada a las razas autóctonas tradicionales, apostar por este noble animal de origen escocés parecía una quimera, una jugada solo apta para románticos incorregibles o visionarios audaces.

«Todo responde a una lectura analítica del mercado y a una obsesión irreductible por la profesionalidad», explica Miguel, acompañando sus palabras con un gesto amplio que abarca toda la dehesa. «Hacia el año 2011, detectamos que el consumo de vacuno en los hogares estaba experimentando un retroceso porque las despensas y los hábitos de compra se abrían a nuevas opciones. Sin embargo, observamos que el consumo en la hostelería más exigente crecía con una fuerza imparable. En las grandes cocinas se buscaba desesperadamente una carne con una alta infiltración intramuscular de grasa, el secreto físico que otorga esa jugosidad y ternura incomparables».

«En aquel momento, el equipo gestor estudió a fondo las dos únicas razas a nivel mundial capaces de alcanzar esa excelencia: el Wagyu y el Angus. El wagyu aportaba una infiltración altísima, pero su carne es extraordinariamente grasa, exige raciones muy cortas y su coste elevadísimo la confina a un nicho mínimo y minoritario», detalla Miguel con rigor.

«El Angus, en cambio, nos ofrecía esa infiltración excepcional que enamora al paladar europeo, pero conjugada con una calidad sobresaliente, una versatilidad tremenda en cocina y un precio competitivo. Así que decidimos romper moldes sin mirar atrás. Empezamos a criarlo cuando en España absolutamente nadie comercializaba carne de Angus. Hoy, echando la vista atrás con orgullo, podemos afirmar que ¡hay más vacas Angus en nuestros campos que en la propia Escocia!».

Ese salto mortal no solo transformó las cartas de los templos gastronómicos nacionales, sino que optimizó las dinámicas del propio campo. Miguel se detiene unos instantes junto a una hembra que nos observa con absoluta tranquilidad.

«Fíjate en ella. La raza Angus es una auténtica bendición para el ganadero de extensivo. Su manejo es sobresaliente, son animales extraordinariamente dóciles, no dan problemas en el momento del parto y crían a los terneros con una facilidad pasmosa. Es el círculo perfecto: favorece al ganadero en la dehesa y cautiva al comensal en la mesa gracias a un sabor y una textura inigualables. Para triunfar y conseguir que las cosas sean verdaderamente especiales, hay que ser exquisitamente profesionales desde el primer eslabón, y el inicio absoluto de todo está en el parto de la vaca en plena libertad».

La trazabilidad como obsesión: El mapa del imperio

Mientras ascendemos suavemente por una colina que nos regala una panorámica majestuosa de la finca salmantina, el eje de la charla recae sobre la estructura corporativa del grupo. En un mercado actual saturado de etiquetas comerciales ambiguas y eslóganes vacíos sobre el origen de los alimentos, la trazabilidad integral del Grupo Miguel Vergara se alza como un pilar real, tangible e irreprochable. Controlar de principio a fin cada fase del proceso no es un mero reclamo publicitario; es la columna vertebral que sostiene la compañía.

«En España no existe ninguna otra compañía que controle absolutamente todo el ciclo de valor de principio a fin, y lo digo con el orgullo de quien lo trabaja a diario, pero también con la máxima humildad», afirma categórico Miguel, apoyándose tranquilamente en la portilla de madera de un cercado.

«La gran mayoría de los operadores del sector se especializan en un único eslabón: unos se dedican exclusivamente a la ganadería extensiva, otros al cebo de engorde, o son grandes mataderos industriales que compran animales a cientos de proveedores diferentes. Nosotros lo hacemos todo en casa. Integramos la ganadería extensiva con Vergara Life, las granjas de engorde con Utreros 2000, la transformación industrial de canales con Terneros 2000 y la comercialización directa a través del propio Grupo Miguel Vergara».

Esta arquitectura vertical, lejos de ser un mero organigrama empresarial frío, otorga a Miguel una perspectiva inigualable de trescientos sesenta grados sobre la realidad del sector cárnico.

Muchos le tachan cariñosamente de visionario, pero la realidad responde a algo mucho más sencillo: al estar presente en cada eslabón, posee un conocimiento global que otros competidores simplemente no tienen. Eso les permite diseñar un traje a medida constante para sus clientes, en especial para las grandes cadenas de distribución con las que han crecido impulsando la marca blanca y, por supuesto, consolidando sus propias enseñas prémium.

El consumidor gourmet actual no solo busca la excelencia puntual; exige una estricta homogeneidad. Demanda que el lomo o el chuletón que adquiere hoy sea exactamente idéntico al que compre de aquí a tres meses. Y la única fórmula matemática para garantizar esa consistencia es controlar con rigor científico cada detalle, desde la selección genética y el bienestar del ternero hasta el enfriado y despiece milimétrico en la industria.

El mapa de la trazabilidad integral: de la dehesa al plato

Vergara Life: la piedra angular del modelo en régimen extensivo. Comprende fincas en propiedad y alquiler en enclaves de Salamanca como la de Baños de Ledesma, y granjas integradas desde Galicia hasta Andalucía. Aquí los animales viven en absoluta libertad, garantizando un parto anual y asegurando que las madres amamanten a sus crías durante los primeros seis meses de vida. Utreros 2000: el núcleo de las granjas de engorde. Recibe los terneros ya destetados a los seis meses de edad para asegurar una nutrición óptima y equilibrada. Además de la cabaña propia, coopera estrechamente con selectas cooperativas de extensivo en Irlanda, Francia, Polonia o Alemania, exportando de igual modo ganado selecto a mercados internacionales. Terneros 2000: El motor industrial y tecnológico del grupo. Una planta vanguardista dedicada en exclusiva a transformar las canales en productos definitivos para el consumo, aplicando protocolos rigurosos de enfriado, despiece de precisión y envasado al vacío. Grupo Miguel Vergara S.L.: el cerebro comercial y estratégico que conecta esta colosal red productiva con los máximos referentes de la alta restauración y la gran distribución, tanto a escala nacional como internacional.

La herencia de la tierra y el empuje del mañana

El sol comienza a rozar la línea del horizonte, tiñendo el cielo de Salamanca con una paleta de tonos rojizos, dorados y malvas intensos. Iniciamos el camino de regreso hacia la casa principal de la finca. Es el momento propicio para detenernos en los orígenes, en esa herencia invisible, pero de arraigo profundo, que cimenta el carácter sacrificado de la estirpe ganadera. Miguel evoca a sus antepasados con un respeto reverencial y emocionado.

«Mis raíces son de una humildad extrema. Hacia el año 1900, mi abuelo paterno, Vidal Vergara, se ganaba la vida repartiendo carne procedente del matadero de Valladolid, auxiliado por un carro y un caballo. Mi abuela, Elisa Fernández, trabajaba en el laboratorio municipal analizando las muestras porcinas para certificar la ausencia de triquina. Tuvieron diez hijos. Mi padre comenzó trabajando como matarife en ese mismo matadero municipal, pero al contraer matrimonio decidió dar un giro copernicano a su vida: se instaló como agricultor y ganadero en Santovenia de Pisuerga, cultivando unas tierras pertenecientes a mi abuelo materno.

Arrancó con unas pocas vacas lecheras de raza frisona y un puñado de terneros de cebo. Yo me crié literalmente jugando en aquel establo, mamando el amor por los animales vivos desde la cuna. Por esa razón, en cuanto concluí el servicio militar obligatorio, aparqué los estudios y me lancé a trabajar codo con codo con él».

Esa simbiosis generacional fundió dos mentalidades complementarias: la prudencia metódica y tradicional del padre frente a la ambición inconformista y renovadora del hijo.

«Mi patriarca era un hombre sosegado, de costumbres inamovibles. Cuando un buen día le planteé la idea de salir a comercializar nuestra carne fuera de las fronteras de Valladolid, me miró fijamente y me soltó con ternura: ‘Hijo, ¿pero qué necesidad tienes de meterte en esos barrizales?’. Sin embargo, la juventud te dota de una inquietud y una fuerza irrefrenables. Así fundé formalmente Miguel Vergara S.L. como distribuidora y empezamos a escalar».

«De mis padres heredé los valores éticos que hoy guían cada decisión corporativa: nacer, formarse, trabajar incansablemente para perdurar, fundar una familia sólida y, por encima de todo, tender la mano a quienes te rodean. Ser una buena persona y actuar con honestidad intachable. Eso no te lo enseñan en ninguna prestigiosa escuela de negocios; eso se aprende con sudor y empeño en el campo».

Lejos de conformarse con lo conquistado, el presente del Grupo Miguel Vergara bulle con una actividad expansiva sin precedentes, liderando el sector a través de inversiones industriales punteras, con un equipo humano cercano a las 250 personas.

«Es que no sabemos ni queremos parar», comenta entre risas. «Actualmente tenemos en plena fase de construcción una nueva y moderna fábrica de cecinas. Asimismo, ya estamos planificando las bases para levantar la industria cárnica más avanzada tecnológicamente de toda España en Valladolid, un proyecto estratégico a tres años vista que arrancará formalmente hacia 2029. En el plano de la producción primaria, estamos ampliando nuestra red de granjas de integración en Extremadura y reactivando un anhelo largamente perseguido: nuestra propia fábrica de piensos, proyectada para 2027 y cuyos terrenos ya se encuentran adquiridos.

Paralelamente, hemos enriquecido nuestro catálogo gourmet con marcas de referencia absoluta como Blonda Miguel Vergara, Vergara Beef y la mítica enseña Valles del Esla, incorporando su excepcional gama de buey y ternera de pasto. Hoy elaboramos hasta siete tipologías de carne diferentes porque cada mercado y cada país demanda matices muy particulares en su paladar. En Grecia, por poner un ejemplo, somos un referente indiscutible comercializando la raza asturiana de los valles, mientras que en otros territorios triunfamos con solvencia con el frisón castrado».

La paz del ganadero

Llegamos finalmente a la casa principal de la finca, donde una elegante mesa nos aguarda dispuesta a hacernos disfrutar de una experiencia de carne de Angus inolvidable. El silencio envolvente de Baños de Ledesma se vuelve ahora absoluto, una paz reparadora que parece desafiar al tiempo. Para un capitán de empresa que dirige un transatlántico cárnico de dimensiones colosales, este rincón salmantino representa mucho más que un activo patrimonial; es su auténtico templo espiritual.

«Este es mi refugio definitivo», concluye Miguel con un hilo de voz reposado, denotando la placidez del deber cumplido. «Aquí, rodeado de los míos, de mis amigos de siempre y del ganado, es donde consigo desconectar por completo de las tensiones del mundo corporativo».

«¿Que cuál es mi menú ideal para coronar una jornada de campo? Lo tengo clarísimo: un soberbio ribeye de Angus cocinado a la brasa. Eso sí, acompañado exclusivamente de agua mineral. Mi organismo no tolera ni la más mínima gota de alcohol; basta un solitario sorbo de vino para que me devuelva un dolor de cabeza atroz. Un buen corte noble, agua fresca y la inmensidad de la dehesa de fondo. No le pido absolutamente nada más a la vida».

Nos despedimos de Miguel Vergara mientras las primeras estrellas de la noche comienzan a adueñarse de los cielos de Baños de Ledesma. Nos marchamos con la íntima certeza de haber departido no solo con un empresario de éxito arrollador, sino con un hombre íntegro que ha sabido blindar el amor por sus raíces, alguien que atesora la tierra firmemente grabada en las manos y que, impulsado por la innovación constante, ha logrado dignificar como nadie el milenario y noble oficio de ganadero.