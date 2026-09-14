Woody Allen ficha a una actriz de ‘Girls’ para la película que rodará en Madrid: la filmación comenzará en octubre

Dentro de poco, Madrid entrará en esa lista de grandes ciudades que Woody Allen ha radiografiado en su filmografía. El rodaje del proyecto, previsto para iniciar su filmación el próximo 6 de octubre, todavía no tiene un nombre oficial ni un argumento que haya sido compartido. Sin embargo, lo que sí que acaba de añadir a la producción es el fichaje de dos de sus actrices protagonistas. Una es Alexi Wasser, quien tiene una carrera repleta de títulos de terror de serie B. La otra es una vieja conocida de los fans de la serie Girls, la actriz que dio vida a la caótica Jessa Johansson, Jemima Kirke.

“Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado» – Woody Allen El célebre cineasta, guionista y director de títulos como “Golpe de Suerte”, “Midnight in… pic.twitter.com/Mm3Z9nQdAN — Wanda Vision (@wandafilms) December 4, 2025

Según diferentes fuentes, la futura película de Woody Allen contará con un presupuesto final de 14 millones de euros, de los cuales 1,5 millones llegarán a modo de subvención de la capital del país con la condición de que en el título aparezca el nombre de la ciudad y que contenga, al menos, un 15% de escenas rodadas en exteriores y calles de Madrid. Por el momento, la cinta lleva por nombre provisional WASP 2026, un acrónimo que responde a las siglas de Woody Allen Summer Project o Spring Project, dependiendo de los retrasos que pueda tener el desarrollo del mismo.

Así, siguiendo la senda marcada por filmes como Vicky Cristina Barcelona (2008) o A Roma con amor (2012), WASP 2026 tendrá como objetivo, aparte de funcionar como una pieza autoral ingeniosamente propia de Allen, ser también un cartel internacional que sirva como reclamo turístico de la urbe madrileña.

‘WASP 2026’ ya tiene a sus dos primeras actrices

Con toda la polémica que ha rodeado la última etapa de en Hollywood, a raíz de su pleito mediático con Mia Farrow, a Allen se le ha complicado bastante la facilidad otrora con la que ponía en marcha sus proyectos. De hecho, va a ser bastante complicado que alguna estrella actual quiera vincularse a sus próximas historias.

Por eso, no es de extrañar que sus dos primeras confirmaciones protagónicas sean dos actrices cuyos nombres no responden a artistas de dicho estatus. Por mucho que Golpe de suerte (2023), su última película, fuese aplaudida por la crítica internacional.

Kirke se dio a conocer en la popular serie Girls de Lena Dunham, aunque antes estuvo presente en la ópera prima de la showrunner, Tiny Furniture. La actriz lleva varios años sin un proyecto potente, después de aparecer en Ciudad en llamas (2023), una serie de Apple, y en la adaptación de la popular novela de Sally Rooney, Conversaciones entre amigos (2022).

Por su parte, Wasser ha participado en apuestas fílmicas menores de poco recorrido, como Cabin Fever 2, Growth o la reciente Messy, la cual también escribió y dirigió.

Wanda Visión, sello que la distribuirá en España, ha confirmado en una nota de prensa el resto de intérpretes confirmados: Peter Vives (Velvet), Marton Csokas (The Equalizer) y Jakob Oftebro. Rodada íntegramente en el centro de Madrid, algunas secuencias se grabarán en Aranjuez. A nivel internacional, las ventas estarán propiciadas por Daresay y WestEnd Films.

Se desconoce la fecha de estreno de WASP 2026.