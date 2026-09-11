Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 11 de septiembre: Gabriel sentencia la felicidad de los De la Reina

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado jueves 10 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 645 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Valentina y Andrés dan la gran noticia. Los De la Reina son conocedores de la noticia del compromiso. Un hecho que deja a Begoña con el corazón completamente roto. Pues, sus sentimientos son evidentes. Así pues, minutos después, Miguel y Tasio viven un fuerte enfrentamiento. Y es que Miguel descubre que él es el padre del bebé que esperaba Claudia.

Lejos de quedar aquí, Miguel también tiene una importante conversación con su hermana. Tras lo sucedido con Salva, le recomienda abandonar la cantina. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar el complicado estado de Fina. La mujer activa todas las alarmas al acudir al dispensario por un fuerte dolor de pecho. Asimismo, durante el capítulo también vimos cómo Gabriel le roba los negativos a Beatriz. Una ausencia de la que ella es conocedora, por lo que no duda en reprochárselo. Por otro lado, Hugo Brossard se pone en contacto con Gabriel y le da la peor de las noticias.

¿Qué sucede en el capítulo 646 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 11 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo la noticia del próximo matrimonio entre Valentina y Andrés ha alegrado enormemente a los De la Reina. Pero este encuentro donde reinaba la felicidad se ve perturbado por la llegada de Gabriel. Una llegada que deja a todos en máxima tensión.

Digna, ante ello, se muestra contundente con el empresario. Le deja claro que no va a arruinar este momento tan importante. Pero es entonces cuando él deja a todos los presentes destrozados. Pues, les dice que la fábrica dejará de producir las fragancias De la Reina. Una terrible noticia que no saben cómo afrontar.

Posteriormente, veremos en este capítulo cómo Gabriel ha conseguido que Hugo Brossard apruebe un proyecto. El legado familiar ha concluido de manera definitiva. Pues, a partir de ahora, solo fabricarán perfumes franceses. Una gran victoria para Gabriel, de eso no cabe duda. Por ello, no duda en regocijarse con Damián, que está destrozado. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.