Entradas para Harry Styles en Madrid: a qué hora salen, precios y dónde comprarlas

Harry Styles regresa a España. El cantante británico volvió este 2026 a la esfera musical, tras tres años de descanso, con el objetivo de presentarle al mundo su nueva música. Kiss All The Time. Disco, Occasionally ha sido su cuarto proyecto discográfico y, con él, ha dejado claro que no tiene miedo a hacer frente a nuevos registros. Además, lejos de quedar aquí, desde hace meses ha estado recorriendo el mundo de la mano de su Together Together Tour. Numerosos conciertos que han llegado como residencias a ciudades como Ámsterdam, Londres, Ciudad de México o Nueva York, entre otras.

España no ha estado presente en esta primera parte de la gira de Harry Styles. Pero todo cambió el pasado 10 de septiembre. Madrid ha sido elegida por el artista para la segunda parte de su gira mundial. Una gran alegría para los fans españoles del intérprete de As It Was, que ya daban por perdido verle durante su nueva era musical. Sin embargo, dicen que nunca hay que perder la esperanza y Harry Styles lo ha vuelto a dejar claro. El cantante ha confirmado dos conciertos en la capital española para el próximo verano del 2027. ¿Cuándo salen las entradas? ¿Qué es lo que se sabe? ¡Toma nota!

Todo lo que se sabe de las entradas de Harry Styles en Madrid

No hay tiempo que perder y Harry Styles ya lo quiere dejar todo preparado de cara al próximo verano. Por ello, las entradas para los conciertos del 30 y 31 de julio del 2027, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, salen a la venta este 14 de septiembre. A partir de hoy, muchos fans podrán gritar alto y claro que, próximamente, verán al cantante en concierto. Pero avisamos que esta venta de entradas está siendo un poco polémica.

La preventa de las entradas comenzó a las 9:00 h de la mañana, hora peninsular española. Sin embargo, solo las personas que dispongan de una tarjeta American Express podrán acceder a la venta. Un requisito que, en España, no está al alcance de todos. Por lo tanto, no es de extrañar que el estrés entre los fans de Harry Styles sea mayor. Pues, todo depende de la venta general.

La segunda oportunidad para conseguir las entradas para ver a Harry Styles llega a las 16:00 h, una hora antes en las islas Canarias. Los puntos de venta oficiales para adquirirlas son Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés. Por lo tanto, recomendamos adquirirla por estas webs para evitar estafas.

Precios de las entradas de los conciertos de Harry Styles

El equipo de Harry Styles ha querido ser completamente transparente con la gira Together Together. Por ello, han compartido, ellos mismos, los precios que impone el artista y cómo se quedaría con la inflación que impone cada recinto. Además, han dejado claro que no habrá entradas platino ni dinámicas. Recordemos, estas son las entradas que suben de precio si hay mucha demanda, sin importar la zona. Por lo tanto, un problema menos para los fans. ¡Estos son los precios oficiales!

Pista

GA REAR (Pista General): 143,20 €

GA FRONT (Pista Lateral): 171,20 €

GA PIT (PODS): 284,70 €

Gradas

Los precios en gradas dependen de la ubicación. Como en todos los conciertos, cuanto más cerca se esté del escenario y del artista, más caro.