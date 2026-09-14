Detenido un colombiano con un expediente de expulsión por intentar matar a una mujer a puñaladas en Valencia

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de origen colombiano, 34 años y con un expediente de expulsión abierto hace más de un año, como presunto autor de la tentativa de asesinato a una mujer de la misma nacionalidad y de 44 años. Los hechos se han producido en la localidad de Carcaixent, en Valencia. La fuerza de la agresión fue tal que el cuchillo con que el agresor asestaba las puñaladas a la víctima acabó por romperse, según la propia Guardia Civil. El ruido de un vehículo que se acercaba al lugar en que se estaban produciendo los hechos obligó al agresor a cejar en su ataque a la víctima y escapar del lugar. El juez ha decretado para el detenido prisión provisional.

Los hechos, que ahora se han conocido, se produjeron el pasado 7 de septiembre. Es decir, hace justo una semana. Según el relato de la Guardia Civil, el hombre había contactado con la mujer para ofrecerle cuidar a una persona mayor en Carcaixent.

Esa misma tarde, el detenido recogió a la mujer del apeadero de la estación en la localidad y se dirigió a una zona de diseminado. Fue allí, en torno a las 22:30 horas, cuando por sorpresa sacó el cuchillo con el que se había armado antes de salir de casa e inició el ataque a la víctima.

La mujer intentó defenderse, pero no pudo evitar recibir varias puñaladas, alguna de ellas en zonas vitales. Las embestidas del atacante con el cuchillo fueron de tal magnitud que acabó por romperlo. Pero el ruido de un vehículo acercándose le hizo desistir y marcharse.

Fueron los ocupantes de ese segundo vehículo quienes hallaron a la víctima, alertaron a las autoridades y ofrecieron una primera atención a la mujer. Esta última sería trasladada por los servicios sanitarios para recibir atención inmediata.

En una primera inspección del lugar de los hechos y el entorno del mismo, los agentes de la Guardia Civil encontraron el arma con que se había perpetrado la agresión Y también el móvil de la víctima, que el agresor había lanzado fuera del coche para evitar que la mujer pudiera ser socorrida.

Al día siguiente, los investigadores lograron entrevistarse brevemente con la víctima. La mujer les facilitó el teléfono, la ubicación y una imagen del supuesto agresor. Los agentes lograron contactar con él y detenerlo más tarde en otra localidad valenciana, Alfafar.

Los agentes lograron acreditar que el supuesto atacante engañó a la víctima desde el primer momento con una oferta de trabajo que en realidad no existía, según la propia Guardia Civil. La autoridad judicial ha decretado para el detenido prisión provisional.