Un colombiano apuñala a un venezolano con una botella rota en Denia (Alicante) en una discusión política

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Denia (Alicante) a un varón de 44 años de edad y de origen colombiano como presunto autor de un delito de lesiones a otro hombre. Este último de origen venezolano. La agresión se produjo en el transcurso tras una discusión sobre política en el interior de un bar. El detenido rompió una botella de cristal y la utilizó para propinar varias puñaladas a su víctima. El herido presentaba lesiones de extrema gravedad, lo que obligó a intervenirle quirúrgicamente de urgencia. Todo ello, según la Policía Nacional.

La disputa se desencadenó a raíz de un comentario sobre política del colombiano que no gustó al venezolano. El segundo individuo recriminó el citado comentario al primero. Pero, además, le propinó un golpe en la cara. Fue entonces cuando, según el relato policial, el ciudadano de origen colombiano agarró una botella de vidrio, la rompió y comenzó a apuñalar a su víctima en la cabeza, llegando a cortarle en la parte posterior del cráneo y en los brazos.

Mientras todo ello sucedía, la víctima trataba de defenderse, en tanto que terceras personas intentaban separarles. Pero no era posible. Finalmente, el propietario del local y otras varias personas lograron separar a ambos hombres. A continuación, los testigos telefonearon al 112, porque el herido estaba perdiendo mucha sangre.

Cuando llegó la Policía, el agresor había huido. Y la víctima se encontraba tendida en el suelo y sangrando abundantemente. Los agentes le taponaron las heridas hasta la llegada de los sanitarios. El herido fue trasladado al hospital. Allí, tuvo que ser intervenido de urgencia quirúrgicamente. Presentaba heridas profundas y complejas en mandíbula, cuello, hombros y cervicales. De tal gravedad, que incluso precisó cirugía plástica para su recomposición.

La Policía Judicial de la Comisaría de Denia se hizo cargo de la investigación. Fruto de una intensa tarea, los agentes descubrieron la identidad del agresor. Este último, fue localizado, detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, también en Denia.