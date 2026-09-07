Un hombre de 49 años de edad y nacionalidad colombiana se encuentra en estado crítico tras ser víctima de una agresión con arma blanca cometida esta noche de domingo a lunes, 7 de septiembre, a las puertas de un bazar de alimentación en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Fue un vecino quien halló, pasadas las 10:15 de la noche del domingo, a un hombre herido de gravedad en la puerta de una tienda de alimentación de la avenida de la Albufera con la calle de Fuengirola (barrio de Palomeras Sureste). El testigo llamó de inmediato a la Policía Nacional, que le practicó a la víctima las primeras maniobras de ayuda hasta la llegada de los primeros efectivos de SAMUR-Protección Civil.

Una vez en el lugar del suceso, los sanitarios atendieron de inmediato a la víctima, que presentaba una herida de carácter grave en la zona abdominal con evisceración (salida de órganos). Durante el trayecto en ambulancia hacia el Hospital 12 de Octubre, el paciente entró en parada cardiorrespiratoria, momento en el que los sanitarios aplicaron maniobras de reanimación avanzada.

No se ha hallado el arma del crimen

El convoy sanitario fue escoltado por la Policía Municipal de Madrid para agilizar su llegada al hospital, donde la víctima ingresó finalmente en estado crítico.

Los expertos de Homicidios de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y dar con el autor o autores de los hechos. No se ha encontrado el arma utilizada en la tentativa de asesinato.