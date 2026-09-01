Dejan libre al violador de la playa de la Malvarrosa porque no han encontrado a la víctima para que ratifique la denuncia

El marroquí de 27 años detenido este domingo en la playa de la Malvarrosa de Valencia cuando estaba violando analmente a una mujer de 22 años, noticia que adelantó OKDIARIO, ha salido en libertad provisional tras no presentarse la víctima en el juzgado para ratificar la denuncia que hizo a la Policía.

La magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia que está de guardia ha acordado la libertad provisional del presunto agresor sexual después de que la Policía no consiguiera encontrar a la víctima para citarla en el juzgado a ratificar la denuncia.

La jueza ha adoptado esta decisión de conformidad con el criterio del ministerio fiscal. En los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas adultas la denuncia es un requisito indispensable para perseguir esos hechos conforme a lo que establece el artículo 191 del Código Penal.

En cualquier caso, el juzgado ha incoado diligencias previas contra el albañil marroquí por un presunto delito de agresión sexual y oficiará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que encuentren a la víctima con el fin de que comparezca en sede judicial con la intención de prestar declaración y manifestar si desea denunciar los hechos.

Sorprendido en plena violación

Una patrulla de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local de Valencia (USAP) sorprendió al marroquí de 27 años cuando estaba violando a una joven de 22 años en la playa de la Malvarrosa. El detenido agredió a puñetazos a los agentes, lesionando a uno de ellos.

La agresión sexual tuvo lugar a primera hora este domingo, sobre las 7:00 horas, cuando una patrulla de la USAP de la Policía Local de Valencia que patrullaba la playa de la Malvarrosa, sospechó de una pareja que parecía mantener relaciones íntimas en unas tumbonas de la zona.

Mientras los agentes valoraban la situación, observaron cómo un hombre subsahariano se acercaba a la pareja y comenzaba a abroncar al hombre que tenía sujeta a la mujer. Entonces, la Policía decidió acercarse y el subsahariano les comunicó que el hombre estaba abusando de la mujer. «No conoce a la chica y está abusando de ella porque está borracha. La ha visto, la ha tirado a la hamaca, le ha tapado la boca, la ha desnudado y la está violando», dijo a los agentes.

Al verse descubierto atacó a los policías

Los policías de inmediato comenzaron la persecución del joven marroquí que había aprovechado esos minutos para huir a la carrera, pero cuando uno de los policías le grita «¡Alto, Policía!», el violador se giró y comenzó a darle puñetazos en la cara al agente, produciéndole lesiones de diferente consideración.

Finalmente, el violador fue reducido, no sin dificultad, por varios agentes de paisano y uniformados de la Policía Local. Los policías también socorrieron a la víctima, que se encontraba inconsciente y desnuda con evidentes signos de intoxicación etílica.

Los agentes activaron de inmediato el protocolo previsto para agresiones sexuales y una agente femenina se presentó en el lugar para atender a la mujer víctima de la violación. La joven confirmó que había salido de una discoteca cercana para tomar el aire, cuando el marroquí se le acercó y, sin mediar palabra, la atacó.

La víctima relató a los policías que el agresor la golpeó y le arrancó el vestido, dejándola en estado semiinconsciente, aprovechando ese momento para violarla. La mujer fue trasladada al Hospital de la Fe de Valencia para recibir atención especializada y fue dada de alta poco después.