Un joven de 25 años originario de Bangladesh ha muerto este domingo tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas de reparto en el distrito madrileño de Arganzuela, sin que todavía se sepa la razón de su presencia en el lugar del siniestro. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.

El suceso ha tenido lugar en la calle Canarias, donde han acudido trece dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que se han encontrado con un incendio muy avanzado y localizado en el sótano del edificio de trasteros.

La extinción del potente incendio resultó bastante complicada debido a la cantidad de dependencias destinadas a distintos usos, muchos trasteros, distribuidas en una zona laberíntica de dos plantas que comunicaban entre sí sin vestíbulo independiente. Además, la combustión de las baterías de las bicicletas eléctricas añadió una intensa carga térmica y la dificultad añadida para apagarlas.

Un cadáver en los trasteros

Los bomberos consiguieron entrar por la puerta principal de acceso a la rampa del garaje y, tras localizar los focos del incendio, comenzar con la extinción del fuego.

Durante el trabajo de los bomberos, estos han encontrado en una de las dependencias al hombre de 25 años que fue evacuado de inmediato y puesto en manos del SAMUR-Protección Civil. Los sanitarios han confirmado su fallecimiento, tras comprobar que presentaba un cuadro de intoxicación por humos y quemadura inhalatoria.

Investigación de la Policía Nacional

Por último, los bomberos han evacuado los gases del incendio, ventilado y sacado al exterior las bicicletas para evitar que se reinicie el fuego; dejando así la zona bajo condiciones de estabilidad.

Ahora, los especialistas de Policía Científica de la Policía Nacional investigan lo ocurrido y la Policía Municipal colabora en las diligencias.