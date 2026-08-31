Una patrulla de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local de Valencia (USAP) ha sorprendido a un albañil marroquí de 27 años cuando estaba violando a una joven de 22 años en la Playa de la Malvarrosa. El detenido agredió a puñetazos a los agentes, lesionando a uno de ellos.

La agresión sexual tuvo lugar en a primera hora este domingo, sobre las 7:00 de la mañana, cuando una patrulla de la USAP de la Policía Local de Valencia que patrullaba la Playa de la Malvarrosa, sospechó de una pareja que parecía mantener relaciones íntimas en unas tumbonas de la zona.

Mientras los agentes valoraban la situación, observaron cómo un hombre subsahariano se acercaba a la pareja y comenzaba a abroncar al hombre que tenía sujeta a la mujer. En ese momento, la Policía pide refuerzos y se lanza a intervenir hablando primero con el inmigrante subsahariano, que les comunica que el marroquí «No conoce a la chica y está abusando de ella porque está borracha, la ha visto, la ha tirado a la hamaca, le ha tapado la boca, la ha desnudado y la estaba violando».

Al verse descubierto, atacó a los policías

Los policías de inmediato comienzan la persecución del joven marroquí que había aprovechado esos minutos para huir a la carrera, pero cuando uno de los policías le grita «Alto, Policía» en varias ocasiones, el violador se giró y comenzó a darle puñetazos en la cara al agente, produciéndole lesiones de diferente consideración.

Finalmente, el presunto violador fue reducido, no sin dificultad, por varios agentes de paisano y uniformados de la Policía Local. Los policías también socorrieron a la víctima, que se encontraba inconsciente y desnuda con evidentes signos de intoxicación etílica.

Los agentes activaron de inmediato el protocolo previsto para agresiones sexuales y una agente femenina se presentó en el lugar para atender a la mujer víctima de la violación.

La joven confirmó que había salido de una discoteca cercana para tomar el aire, cuando el marroquí se le acercó y, sin mediar palabra, la atacó.

La víctima relató a los policías que el agresor la golpeó y le arrancó el vestido, dejándola en estado semiinconsciente, aprovechando ese momento para violarla. La mujer fue trasladada al Hospital de la Fe de Valencia para recibir atención especializada y el agresor fue detenido y conducido a la comisaría desde donde pasará a disposición judicial en las próximas horas.