AGRESIONES SEXUALES

Detenido un albañil marroquí por violar a una joven en la Playa de la Malvarrosa de Valencia y herir a un policía local

Un inmigrante subsahariano delató al violador ante una patrulla de la policía local

Al verse descubierto por la Policía Local atacó a puñetazos a los agentes

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El presunto violador de la Playa de la Malvarrosa, Valencia.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

Una patrulla de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local de Valencia (USAP) ha sorprendido a un albañil marroquí de 27 años cuando estaba violando a una joven de 22 años en la Playa de la Malvarrosa. El detenido agredió a puñetazos a los agentes, lesionando a uno de ellos.

La agresión sexual tuvo lugar en a primera hora este domingo, sobre las 7:00 de la mañana, cuando una patrulla de la USAP de la Policía Local de Valencia que patrullaba la Playa de la Malvarrosa, sospechó de una pareja que parecía mantener relaciones íntimas en unas tumbonas de la zona.

Mientras los agentes valoraban la situación, observaron cómo un hombre subsahariano se acercaba a la pareja y comenzaba a abroncar al hombre que tenía sujeta a la mujer. En ese momento, la Policía pide refuerzos y se lanza a intervenir hablando primero con el inmigrante subsahariano, que les comunica que el marroquí «No conoce a la chica y está abusando de ella porque está borracha, la ha visto, la ha tirado a la hamaca, le ha tapado la boca, la ha desnudado y la estaba violando».

Al verse descubierto, atacó a los policías

Los policías de inmediato comienzan la persecución del joven marroquí que había aprovechado esos minutos para huir a la carrera, pero cuando uno de los policías le grita «Alto, Policía» en varias ocasiones, el violador se giró y comenzó a darle puñetazos en la cara al agente, produciéndole lesiones de diferente consideración.

Finalmente, el presunto violador fue reducido, no sin dificultad, por varios agentes de paisano y uniformados de la Policía Local. Los policías también socorrieron a la víctima, que se encontraba inconsciente y desnuda con evidentes signos de intoxicación etílica.

Los agentes activaron de inmediato el protocolo previsto para agresiones sexuales y una agente femenina se presentó en el lugar para atender a la mujer víctima de la violación.

La joven confirmó que había salido de una discoteca cercana para tomar el aire, cuando el marroquí se le acercó y, sin mediar palabra, la atacó.

La víctima relató a los policías que el agresor la golpeó y le arrancó el vestido, dejándola en estado semiinconsciente, aprovechando ese momento para violarla. La mujer fue trasladada al Hospital de la Fe de Valencia para recibir atención especializada y el agresor fue detenido y conducido a la comisaría desde donde pasará a disposición judicial en las próximas horas.

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