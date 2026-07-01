Dos mujeres jóvenes se han salvado por muy poco del intento de agresión sexual de un inmigrante angoleño reincidente y en situación ilegal en España. El delincuente se masturbó ante las víctimas, ambas de 26 años, y acto seguido las atacó, persiguiéndolas hasta aporrear la puerta de su vivienda. Una patrulla de la Policía Nacional consiguió detenerlo horas después.

Los hechos tuvieron lugar a media tarde de este martes en las inmediaciones del barrio de la Alameda de Osuna. Allí, el joven inmigrante angoleño ha comenzado a acosar a dos jóvenes de 26 años que en ese momento pasaban por la calle.

Rechazado por llas, el hombre ha reaccionado violentamente y se ha masturbado delante de las víctimas, y sin apenas mediar unos minutos, ha comenzado a perseguirlas amenazando con violarlas. Durante la persecución, el agresor ha llegado a saltar la valla de la finca y ha aporreado la puerta de la vivienda en la que se han refugiado las mujeres.

Ambas víctimas se han acercado hasta la comisaría más próxima a presentar la preceptiva denuncia y, cuando se encontraban en las dependencias policiales, se ha recibido la llamada de una amiga de las víctimas que había visto al agresor merodeando por la calle Menorca, en el barrio de la Alameda de Osuna del distrito de Barajas.

Detenciones y quejas de los vecinos

Allí, una patrulla del GAC ha interceptado al agresor, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de exhibicionismo y otro de tentativa de agresión sexual.

El arrestado es un inmigrante de origen angoleño, en situación ilegal en España y que tiene múltiples reseñas policiales por hechos similares y muchas quejas por molestar a las mujeres del vecindario. Según han relatado los vecinos a la Policía, hace meses que el joven africano merodea por los parques de la zona, donde en ocasiones pernocta y consume drogas. De hecho, en el momento de la detención, los agentes le han encontrado una pequeña cantidad de hachís en su poder.