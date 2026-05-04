Un delincuente reincidente ha apuñalado 17 veces a un policía nacional fuera de servicio en Vallecas (Madrid) al grito de «Me da igual la Policía, ya he estado antes en prisión». El agresor pretendía entrar ebrio y de forma violenta en un bar y al impedirle su entrada inició una pelea que el policía, tras identificarse, intentó detener. En la refriega dos policías nacionales resultaron heridos, el más grave está fuera de peligro, y el delincuente ha sido arrestado.

Los hechos han tenido lugar a última hora de la tarde del sábado en Puente de Vallecas, cerca del parque Amós Acero, cuando el agresor llegó ebrio junto a unos amigos hasta un bar y se dispuso a entrar en el establecimiento mientras lanzaba botellas a la calle y retaba a la clientela.

La familia propietaria del bar, le negó la entrada al establecimiento por su comportamiento violento ya que estaba molestando a la clientela y a los viandantes y conductores que en ese momento pasaban por allí. La respuesta del sujeto, un delincuente habitual, español y de 47 años, fue intentar agredir a la camarera.

En ese momento, dos policías nacionales que se encontraban fuera de servicio en el bar con sus familiares, decidieron intervenir, identificándose como agentes para frenar el altercado.

Antecedentes por pegar a policías y robos

La presencia de los agentes alteró aún más al agresor que comenzó a gritar «Me da igual la Policía, ya he estado en la cárcel antes», sacó un objeto punzante del bolsillo del pantalón y arremetió contra el agente fuera de servicio en varias ocasiones produciéndole 17 puñaladas y cortes. El otro policía fuera de servicio también decidió intervenir.

La agresión se saldó con el culpable detenido, los dos policías heridos y también resultó herida leve la camarera del local. El detenido, con antecedentes previos por atentado a la autoridad, robos y lesiones, fue entregado a una patrulla de la Policía Municipal que acudió con rapidez al local.

Al arrestado se le acusa de los delitos de atentado a la autoridad y lesiones, una vez más.