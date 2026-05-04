Detenido un delincuente reincidente por apuñalar 17 veces a un policía nacional fuera de servicio en Madrid
El agente se identificó como policía para detener un altercado en un bar de Vallecas
"Me da igual la Policía, ya he estado en prisión", gritaba el detenido mientras agredía a los agentes
El agresor apuñaló a un agente y lesionó a otro policía a golpes
Un delincuente reincidente ha apuñalado 17 veces a un policía nacional fuera de servicio en Vallecas (Madrid) al grito de «Me da igual la Policía, ya he estado antes en prisión». El agresor pretendía entrar ebrio y de forma violenta en un bar y al impedirle su entrada inició una pelea que el policía, tras identificarse, intentó detener. En la refriega dos policías nacionales resultaron heridos, el más grave está fuera de peligro, y el delincuente ha sido arrestado.
Los hechos han tenido lugar a última hora de la tarde del sábado en Puente de Vallecas, cerca del parque Amós Acero, cuando el agresor llegó ebrio junto a unos amigos hasta un bar y se dispuso a entrar en el establecimiento mientras lanzaba botellas a la calle y retaba a la clientela.
La familia propietaria del bar, le negó la entrada al establecimiento por su comportamiento violento ya que estaba molestando a la clientela y a los viandantes y conductores que en ese momento pasaban por allí. La respuesta del sujeto, un delincuente habitual, español y de 47 años, fue intentar agredir a la camarera.
En ese momento, dos policías nacionales que se encontraban fuera de servicio en el bar con sus familiares, decidieron intervenir, identificándose como agentes para frenar el altercado.
Antecedentes por pegar a policías y robos
La presencia de los agentes alteró aún más al agresor que comenzó a gritar «Me da igual la Policía, ya he estado en la cárcel antes», sacó un objeto punzante del bolsillo del pantalón y arremetió contra el agente fuera de servicio en varias ocasiones produciéndole 17 puñaladas y cortes. El otro policía fuera de servicio también decidió intervenir.
La agresión se saldó con el culpable detenido, los dos policías heridos y también resultó herida leve la camarera del local. El detenido, con antecedentes previos por atentado a la autoridad, robos y lesiones, fue entregado a una patrulla de la Policía Municipal que acudió con rapidez al local.
Al arrestado se le acusa de los delitos de atentado a la autoridad y lesiones, una vez más.