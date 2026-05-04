Un ataque con dron iraní provoca un gran incendio en instalaciones petroleras de Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha informado este lunes del impacto de un dron lanzado desde Irán que ha provocado un «gran incendio» en las instalaciones petroleras ubicadas en el emirato de Fuyaira. «Se ha producido un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira (FOIZ, por sus siglas en inglés) tras ser alcanzada por un dron lanzado desde Irán», ha anunciado la oficina de prensa del Gobierno del emirato en un comunicado. EAU había interceptado tres misiles iraníes poco antes del impacto del dron a pesar del alto el fuego en vigor entre EEUU e Irán.

Las autoridades de Fuyaira han indicado que efectivos de Defensa Civil han respondido al incidente «de inmediato» y que «continúan sus esfuerzos para contener el fuego». «Las autoridades instan a la población a abstenerse de difundir rumores y a obtener información únicamente de fuentes oficiales», ha señalado el comunicado emiratí.

El Ministerio de Defensa de EAU había informado poco antes de que se habían interceptado tres misiles procedentes de Irán, a pesar del alto el fuego. También se informó de que un cuarto proyectil había caido al mar. Este es el primer ataque iraní desde el inicio del alto el fuego pactado entre Washington y Teherán que entró en vigor a principios de abril.

«Se han detectado cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se dirigían hacia el país; tres de ellos han sido interceptados con éxito sobre las aguas territoriales del país y el cuarto ha caído al mar», ha indicado el Ministerio de Defensa en sus redes sociales este lunes.

Las autoridades emiratíes han señalado en su comunicado que «los ruidos que se han oído en diversas zonas del país son consecuencia de la interceptación exitosa de las amenazas aéreas». Desde el Ministerio de Defensa han vuelto a pedir a a los ciudadanos a que se informen a través de «fuentes oficiales» y que cumplan «con todas las medidas de seguridad pública».

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.