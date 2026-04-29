Tres detenidos por el asesinato del testigo clave del crimen de la viuda de la CAM

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por el crimen de Jesús Tavira, el testigo clave del crimen de la viuda del expresidente de la CAM. Los agentes han hallado en la vivienda de los detenidos el cuerpo de la víctima enterrado bajo una capa de cemento. Los agentes creen que se trata de Jesús Tavira porque el cadáver lleva una medalla que solía lucir en su cuello y las medidas del cuerpo coinciden con las del desaparecido.

Tavira, de 63 años, desapareció sin dejar rastro desde el pasado día 18 de marzo. Su coche se encontró calcinado tres días después en el barrio alicantino de las Mil Viviendas, dando lugar a una investigación por un presunto ajuste de cuentas mortal.

Este martes, los agentes arrestaban a los tres detenidos. Se trata de un ciudadano argelino, el mecánico que le arreglaba los coches a Jesús Tavira en su empresa de compra venta de automóviles. La mujer de este arrestado y un segundo hombre también de origen argelino relacionado con el primero.

Testigo del crimen de la viuda de la CAM

Jesús Tavira saltó a los medios de comunicación durante la investigación del crimen en Alicante de María del Carmen Martínez, la viuda del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) durante un enfrentamiento familiar por la herencia del fallecido.

La víctima fue asesinada a tiros en el año 2016 cuando estaba dentro de su coche en el concesionario Novocar de Alicante. El acusado del crimen fue el gerente de Novocar, Miguel López, el yerno de la víctima.

Durante la investigación, Jesús Tavira, amigo del acusado, desvió el foco de la investigación declarando que poco antes del crimen de la viuda, dos magrebíes habían visitado el concesionario en actitud sospechosa. La investigación averiguó que el acusado y Tavira habían mantenido más de 200 llamadas telefónicas entre ambos en los días previos al asesinato y los magrebíes fueron descartados del caso.

Tavira fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional. Sin embargo, la investigación no logró acreditar su vinculación con el asesinato y Miguel López fue absuelto del crimen durante el juicio.

La investigación policial descarta cualquier relación del asesinato de Jesús Tavira con el crimen de la viuda de la CAM y centra sus hipótesis en un robo o ajuste de cuentas.