Los policías de extranjería alertan de que los inmigrantes víctimas de las redes de trata de personas ya no tienen ningún motivo para colaborar con la Policía para combatir a esas mafias a cambio de conseguir su regularización en España. La razón es que la modificación del decreto ha incluido la concesión automática de la regularización a todo el que haya denunciado ser víctima de las redes de explotación y trata de inmigrantes. Ya no hace falta que colaboren para encerrar a los delincuentes.

«Hasta ahora, los inmigrantes víctimas de estas redes de tráfico de personas para la prostitución o el trabajo esclavo en el campo español, vencían su miedo a delatar a sus explotadores a cambio de que se les regularizara, eso va a cambiar por completo con el nuevo decreto que les concede la regularización de forma automática por ser víctimas de estas redes mafiosas», denuncian las fuentes policiales.

En la práctica, la concesión automática de la regularización a las víctimas, significa que la Policía se queda sin testigos ni colaboradores que ayuden a identificar a los explotadores. «Antes, se decidían a colaborar y señalar a los jefes mafiosos a cambio de la regularización, ahora ya no lo harán y no tendrán ese contacto estrecho con los investigadores para ayudar a desmantelar las bandas de trata de personas inmigrantes», puntualizan las mismas fuentes.

Miedo y amenazas

Era habitual que, durante los procesos judiciales contra las mafias que explotan a inmigrantes en la prostitución o como esclavos en el campo, las víctimas no acudieran al juicio como testigos. El miedo y las amenazas a dañar a sus familias en sus países de origen las empujaban a no testificar en contra de las mafias o directamente a huir a su país de origen.

Para evitar que los testigos se desdijeran o directamente huyeran antes del juicio, el Estado articuló que las víctimas de trata de seres humanos que deciden colaborar con las autoridades en la investigación del delito cuenten con una serie de beneficios legales y de protección para garantizar su seguridad y facilitar su recuperación. Las principales son la exención de responsabilidad y la autorización temporal de residencia y trabajo.

Sin embargo, ahora, con la disposición vigesimoprimera del texto de la regularización, se considera (justamente) personas vulnerables a los inmigrantes víctimas de redes de trata y por tanto, beneficiarios automáticamente de la regularización.

La conclusión que extraen los policías expertos en extranjería es que las víctimas cortarán su relación con la Policía, dejarán de colaborar a cambio de la regularización y los mayores beneficiados serán las bandas de tráfico de personas inmigrantes. «Sin testigos que aporten datos y señalen a los jefes, se dificulta el trabajo policial, las mafias actuarán con mayor impunidad y aumentará el número de víctimas de estas redes».

«Se regulariza sin miramientos ni control»

El sindicato policial Unión Federal de Policía (UFP) consultado al respecto, se pronuncia con dureza: «Se ha añadido, de manera sibilina, una disposición transitoria que convierte en permanentes las autorizaciones provisionales tramitadas desde mayo del 2025 relacionadas con supuestos de trata de personas en casos aún sin resolver y, por lo tanto, sin poder aseverar que sean realmente víctimas, dando por hecho que lo son y procediendo a su regularización sin ningún tipo de miramiento y control, saltando todo el procedimiento establecido».

«Lo que va a ocurrir es que los policías especializados en la lucha contra la trata de seres humanos y falsedad documental van a tener más difícil su trabajo, al obtener el migrante la regularización sin necesidad de su colaboración contra esas mafias y redes que se lucran de esa trata de personas, el tráfico de migrantes y la facilitación y venta de documentación falsa».

No se puede obviar, que estos tipos delictivos llevan consigo implícita una retahíla de tipos delictivos de la mayor gravedad, como por ejemplo el terrorismo, que atentan de forma directa a la seguridad del Estado», concluyen desde UFP.