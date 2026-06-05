Es oficial: los taxis de Madrid serán gratis durante la visita del Papa para las personas que cumplan estos requisitos

La visita de Papa León XIV a Madrid entre el 6 y 9 de junio convertirá a la capital en el escenario de uno de los acontecimientos religiosos más importantes celebrados en España en los últimos años. La llegada del Pontífice reunirá a cientos de miles de fieles procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. Durante estas jornadas se prevén cortes de tráfico de calles, desvíos de circulación y refuerzos en los servicios de metro, autobuses y cercanías para facilitar los desplazamientos de los asistentes.

El Consistorio madrileño ha aprobado una medida excepcional que permitirá a todos los taxis con licencia operar de forma ininterrumpida desde las 20.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas del domingo.

La decisión coincide con los principales actos programados durante la visita del Papa León XIV a la capital, un acontecimiento que movilizará a cientos de miles de personas y que obligará a reforzar todos los sistemas de transporte disponibles.

Según el Ayuntamiento, la suspensión temporal de los descansos obligatorios busca garantizar que la ciudad pueda absorber el importante aumento de desplazamientos previstos durante esos días.

Miles de viajes adicionales previstos en solo dos días

Las autoridades municipales consideran que el servicio ordinario no podría responder adecuadamente a este volumen de demanda.

Actualmente, el número de taxis autorizados para operar en determinadas franjas horarias durante el fin de semana asciende a 7.906 vehículos. Sin embargo, se estima que solo alrededor del 80% presta servicio efectivo dentro de la capital, lo que reduce la disponibilidad real a unos 6.325 taxis.

Según el Ayuntamiento, esta cifra resultaría insuficiente para atender el volumen de desplazamientos previsto sin generar importantes retrasos y problemas de cobertura en distintas zonas del área metropolitana.

Por este motivo, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad considera que la suspensión temporal de los descansos es una medida proporcionada y necesaria para garantizar el funcionamiento del servicio.

¿Qué personas podrán moverse gratis en taxi por la visita del Papa?

Junto a las medidas de refuerzo del servicio, el sector del taxi ha impulsado una iniciativa solidaria con motivo de la visita del Papa León XIV.

La Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Archidiócesis de Madrid para facilitar desplazamientos gratuitos a personas con movilidad reducida y ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.

El objetivo es que estos colectivos puedan participar en los distintos actos organizados durante la estancia del Pontífice sin que las dificultades económicas o de accesibilidad supongan un obstáculo.

Más de 1,8 millones de asistentes previstos

Los eventos con mayor capacidad de convocatoria tendrán lugar durante el fin de semana. El sábado 6 de junio está programada una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, para la que se calcula una asistencia cercana a las 600.000 personas.

El domingo se celebrarán la Santa Misa y la Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, donde las previsiones apuntan a la presencia de alrededor de 1,2 millones de asistentes.

La magnitud de estas cifras ha llevado a las autoridades municipales a reforzar los servicios de movilidad para facilitar tanto la llegada como la salida de los participantes.