Varios municipios aragoneses han multiplicado hasta por tres su población en los últimos cinco meses, al menos sobre el papel, y la inmensa mayoría de los nuevos vecinos son inmigrantes de origen argelino en situación irregular. La Policía Nacional ha iniciado una investigación tras constatar la existencia de viviendas en las que hay más de una decena de inmigrantes empadronados.

Ahora la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) está investigando la proliferación de inmigrantes argelinos en varios municipios de Aragón tras detectar que se trata de una red mafiosa que se dedica a empadronar de forma ilegal y con documentos falsificados a cientos de magrebíes.

La red descubierta por la Policía Nacional operaba desde hace tiempo, pero había multiplicado su actividad desde el anuncio de la regularización masiva por parte del Gobierno de España. Los clientes de la trama pueden así demostrar su arraigo e integración en España desde hace meses gracias a esos certificados falsos.

Las mafias de los empadronamientos

El precio habitual que cobran las mafias a los inmigrantes irregulares por empadronarlos con contratos falsificados supera los 300 euros por persona. Eso es lo que cobraba otra organización desarticulada hace unos días por la UCRIF de la Policía Nacional en Mallorca. Los detenidos operaban desde el año 2023 y están acusados de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

Los arrestados buscaban oficinas municipales con menos mecanismos de control para conseguir su objetivo. El grupo se valía de contratos de alquiler falsos, suplantando la identidad de los propietarios reales de los inmuebles. Tras ello, los miembros de la red firmaban autorizaciones de empadronamiento a favor de los inmigrantes en situación irregular en España.

En este caso de Mallorca, los policías identificaron a 70 inmigrantes clientes de la mafia de los empadronamientos. Gracias a estos empadronamientos falsos, los inmigrantes tenían acceso a la tarjeta sanitaria, la tarjeta de transporte subvencionada o un certificado de residencia para demostrar su permanencia en España desde hace más de cinco meses para acogerse a la regularización del Gobierno.

El empadronamiento como prueba de estancia es el documento jurídico esencial para que un inmigrante pueda demostrar que reside en España antes del 31 de diciembre de 2025 en el contexto de la regularización extraordinaria, requisito indispensable para computar en el trámite de nacionalidad y la futura nacionalidad española, explican desde el despacho Cohen y Aguirre, expertos en Extranjería.

Previa consulta, desde el sindicato policial Unión Federal de Policía (UFP), confirman las crecientes operaciones contra las mafias de falsos empadronamientos de inmigrantes tras el anuncio de la regularización que acaba de arrancar en España.

«Si realmente se hubieran tomado la molestia de consultar a las unidades policiales de Extranjería, sabrían que desde hace años el empadronamiento se ha convertido en un trámite sin el control ni el rigor necesarios, siendo en muchos casos la puerta de entrada al fraude en los arraigos y en la propia Ley de Extranjería», explican desde UFP.