Usaban la identidad de un anciano muerto para empadronar y regularizar inmigrantes ilegales en Almería. La Policía Nacional ha detenido a los cuatro integrantes de la red, dos hombres y dos mujeres. Uno de ellos ya había sido detenido anteriormente por hechos similares

La investigación de los policías de la Brigada de Extranjería de Almería arrancó el pasado octubre, tras detectar irregularidades en varias solicitudes de empadronamiento presentadas ante la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de la ciudad andaluza.

Los inmigrantes ilegales aportaron para regularizar su situación en España, documentación que presentaba indicios de falsedad, circunstancia que fue puesta en conocimiento del Grupo Ucrif, especializado en la lucha contra las redes de inmigración irregular y las falsedades documentales.

Regularizaron a 7 inmigrantes ilegales

Poco después, la investigación determinó que un total de siete inmigrantes ilegales habían logrado empadronarse en una vivienda utilizando documentación falsificada, como contratos de arrendamiento, ya que dicha documentación figuraba a nombre de un anciano fallecido hacía años.

Posteriormente, algunos de los interesados presentaron los certificados de empadronamiento obtenidos de manera ilícita ante la Oficina de Extranjeros de Almería con la finalidad de regularizar su situación administrativa en España.

La investigación permitió identificar a los responsables de la elaboración y suministro de los documentos falsificados, quienes actuaban a cambio de importantes cantidades de dinero. Uno de los implicados ya había sido investigado anteriormente por hechos similares.

Finalmente, el pasado mes de noviembre fueron detenidas dos personas por un delito de falsedad documental tras haber presentado la documentación manipulada para empadronarse y utilizarla posteriormente en trámites administrativos para obtener ayudas y acceder a la Sanidad Pública.

La Policía Nacional puso a los detenidos a disposición del Tribunal de Instancia, plaza número cinco de la capital. La investigación policial continúa para localizar a otros inmigrantes ilegales investigados y reunir pruebas adicionales sobre la actividad criminal de esta trama para regularizar extranjeros.