El plato favorito de Bad Bunny es más simple de lo que piensas: solo se necesitan dos ingredientes

Bad Bunny ya ha dado comienzo a una de las giras más esperadas del año en España. El artista puertorriqueño aterrizó en la capital con su esperado DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y mañana volverá a subirse por tercera vez al escenario del Riyadh Air Metropolitano, una vez más con todas las entradas vendidas. El fenómeno del cantante va mucho más allá de los conciertos y, durante las próximas semanas, Madrid vivirá prácticamente al ritmo del artista, que permanecerá en la ciudad hasta mediados de junio.

Aunque el intérprete de Tití me preguntó ya se ha dejado ver en algunas ocasiones por España, visitando la Sagrada Familia o entrando en tiendas Zara, son muchos los fans que esperan encontrárselo durante estos días por las calles de Madrid. Una tarea complicada, ya que el cantante suele recurrir a gorras, gafas de sol y el clásico ‘outfit’ de famoso que intenta pasar desapercibido para evitar ser reconocido.

La capital, sin embargo, parece decidida a hacerle sentir como en casa. Tanto es así que algunos establecimientos ya han comenzado a rendir homenaje a sus raíces puertorriqueñas. Entre ellos destaca Barceló Imagine, el hotel musical de Madrid, que ha querido dar la bienvenida al artista con una propuesta gastronómica inspirada en uno de sus platos favoritos: el arroz con salchichas.

El plato que Bad Bunny recomienda a todo el mundo

El hotel ha incorporado a su oferta gastronómica esta popular receta vinculada a la cocina cotidiana de Puerto Rico y que el propio Bad Bunny ha mencionado en varias ocasiones como uno de sus platos favoritos. Elaborado con arroz blanco, butifarra, salsa de tomate, especias y un sofrito tradicional, el plato busca acercar a los visitantes a los sabores que han acompañado al cantante desde su infancia.

La propuesta estará disponible en Barceló Imagine desde el pasado 27 de mayo por un precio de 13 euros por ración y forma parte de una serie de iniciativas especiales diseñadas para coincidir con la estancia del artista en Madrid.

Cómo preparar el arroz con salchichas, el plato favorito de Bad Bunny

Para recrear en casa uno de los sabores más representativos de Puerto Rico y uno de los platos favoritos de Bad Bunny, Barceló Imagine comparte la receta que ha incorporado a su oferta gastronómica durante la estancia del artista en Madrid.

Ingredientes

Para el arroz:

2 tazas de arroz blanco bomba

2 butifarras

2 cucharadas de aceite de oliva

½ taza de salsa de tomate

½ taza de salsa huancaína con achiote (o una mezcla de pimentón dulce, cúrcuma y ajo en polvo)

1 hoja de laurel (opcional)

3 tazas de caldo de verduras

Sal y pimienta al gusto

Para el sofrito:

½ cebolla mediana

2 dientes de ajo

½ pimiento verde

½ pimiento rojo (opcional)

¼ taza de cilantro fresco

Elaboración

Comienza preparando el sofrito con la cebolla, los ajos, los pimientos y el cilantro finamente picados. Sofríe las verduras en aceite de oliva hasta que estén tiernas. Añade las butifarras cortadas en rodajas y cocínalas durante unos minutos.

Incorpora la salsa de tomate, la salsa huancaína con achiote y el arroz, removiendo bien para que absorba todos los sabores. Agrega el caldo de verduras, la hoja de laurel, sal y pimienta al gusto. Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté en su punto y haya absorbido el líquido.

Antes de servir, decora con cebolla encurtida, trozos de piña deshidratada y cilantro fresco. El resultado es una receta sencilla, muy popular en los hogares puertorriqueños y que acompaña a Bad Bunny allá donde va.

Con esta propuesta, Barceló Imagine busca sumarse a uno de los acontecimientos musicales más destacados del año en Madrid.