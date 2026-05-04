Un peluquero colombiano apuñala mortalmente a otro hombre en la peluquería en que trabajaban en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes en Valencia a un joven de 26 años y de origen colombiano, como presunto autor de la muerte de su compañero de trabajo al asestarle supuestamente una puñalada mortal en el propio establecimiento en que ambos desarrollaban su actividad laboral. En concreto, el establecimiento es una barbería ubicada en el distrito de Ruzafa, en la ciudad de Valencia.

Todo ello, según han revelado a OKDIARIO fuentes de la propia Policía Nacional. Los hechos se han desencadenado en torno a las 14:00 horas, en una peluquería en el distrito de Ruzafa, en la ciudad de Valencia. Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Jdicial se han hecho cargo de la investición.

Los hechos se han producido poco antes de que se diera la voz de alarma. El origen, según la Policía, apunta a una discusión entre compañeros de trabajo. La Policía continúa investigando las causas de este suceso.

El Centro de Información y de Coordinación de Urgencias (CICU) ha sido requerido para prestar atención a la víctima. hasta el lugar de los hechos se ha dirigido un vehículo de Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). El equipo médico de ese SAMU ha practicado a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero nada han podido hacer para salvar la vida del agredido, que finalmente ha fallecido.

Se da la circunstancia de que entre los meses de enero y diciembre de 2025 se han producido en la ciudad de Valencia un total de seis homicidios dolosos y asesinatos consumados, según consta en el balance de criminalidad de enero a diciembre de la Policía Nacional en la tercera ciudad de España.

La Policía Nacional continúa trabajando para buscar nuevas pistas que lleven al esclarecimiento completo del caso que este lunes se ha producido en el distrito de Ruzafa, en valencia.