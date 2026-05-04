Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto: horario y cómo ver por TV gratis en directo y en vivo online los playoffs de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto afronta uno de los partidos más importantes de la temporada, ya que si consiguen vencer al Hapoel Tel Aviv en este tercer partido de los playoffs de la Euroliga sacarán el billete para la Final Four y eliminarían al cuadro israelí por la vía rápida con un 3-0 en el global de la manga, la cual hay que recordar que es al mejor de cinco encuentros. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo que se disputa en Bulgaria.

Horario del Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto: a qué hora y cuándo es el tercer partido de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto viaja a Bulgaria para medirse en Sofía al Hapoel Tel Aviv en el partido que corresponde al tercer encuentro de los playoffs de la Euroliga. El conjunto que dirige Sergio Scariolo va 2-0 en el global al haberse impuesto en los dos primeros choques que se disputaron en la capital de España, por lo que si logran un triunfo más conseguirán meterse ya en la Final Four de la máxima competición continental. Hay que recordar que este choque no se puede jugar en Israel por el conflicto bélico que vive el país, por lo que el duelo ha sido trasladado a suelo búlgaro.

La organización de la máxima competición continental programó este frenético Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto del tercer partido de los playoffs de la Euroliga para este martes 5 de mayo. Este choque entre el cuadro de Israel y los de Concha Espina ha sido fijado en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que el balón se ponga en juego de manera puntual y también será un duelo que estará sometido a unas estrictas medidas de seguridad.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid de baloncesto de la Euroliga

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en la máxima competición continental de este deporte es Movistar+. Este Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto correspondiente al tercer choque de los playoffs de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión mediante los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes, pero hay que recordar que habrá que tener contratada esta plataforma, ya que este encuentro de los de Chamartín no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los aficionados del cuadro merengue y los seguidores de este deporte en general también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto correspondiente al tercer partido de los playoffs de la Euroliga mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También tenemos que recordar que este operador ofrece a todos sus clientes su página web para que puedan acceder con ella y ver por esta vía el choque que se juega en Sofía con un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este tercer partido de los playoffs de la Euroliga. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto desde una hora antes de que comience. Una vez se escuche la bocina final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde Bulgaria.

Dónde escuchar por radio los playoffs de la Euroliga

Por otro lado, todos aquellos hinchas del cuadro de Concha Espina que no vayan a poder ver este martes por la televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el tercer partido de los playoffs de la Euroliga tendrán la opción de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero, RNE o la Cope podrán conectar con Sofía para narrar todo lo que esté sucediendo en el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto.

Dónde se juega el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto de la Euroliga

El Arena Botevgrad, situado en la ciudad búlgara de Sofía, será el escenario donde se disputará este Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto del tercer partido de los playoffs de la Euroliga. El encuentro no se puede jugar en Israel por culpa del conflicto bélico y lo lógico hubiera sido que se disputase en el Arena 8888, también en Sofía, pero un fallo del conjunto israelí ha llevado este partidazo decisivo a un pabellón en el que sólo caben 4.500 espectadores.

Cuándo juega el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga