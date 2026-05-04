Dos muertos y una veintena de heridos tras embestir un coche a gran velocidad a una multitud en Leipzig (Alemania)

Atropello mortal en la ciudad alemana de Leipzig. Dos personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes cuando un automóvil ha arrollado a gran velocidad a una multitud en el centro de la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, este lunes, según asegura la Policía alemana. El jefe de bomberos de Leipzig, Axel Schuh, ha concretado que los heridos son una veintena.

Según ha asegurado el alcalde de Leipzig, Burkhard Jung (SPD), hay dos fallecidos y la Policía ha informado de que el autor del atropello mortal ha sido detenido, por lo que «ya no existe peligro».

El conductor circulaba a gran velocidad por la calle Grimmaische Straße, que es peatona, según el diario Bild, que añade sin citar fuentes que el autor del atropello presentaba signos de inestabilidad mental en el momento de su detención. Aproximadamente diez ambulancias y un helicóptero se dirigieron en seguida al lugar del accidente.

Además, los hospitales de Leipzig se preparan para una «gran afluencia de heridos» tras el incidente, mientras la policía asegura la zona y el tráfico de tranvías se ve interrumpido. Asimimo, las tiendas de toda la zona recibieron la orden de que debían cerrar.

(Noticia en elaboración)