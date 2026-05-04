El grupo ACS y su filial Hochtief han sido incluidos en los índices Dow Jones Best in Class World y Dow Jones Best in Class Europe por su gran desempeño en el campo de la sostenibilidad. Así lo ha determinado la última Evaluación de Sostenibilidad Corporativa llevada a cabo por S&P Global. Los índices Dow Jones Best in Class reconocen a las empresas que demuestran un rendimiento líder en sostenibilidad en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

En concreto, la inclusión de estas mercantiles se basa en los resultados de la Evaluación Anual de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global, que evalúa a las empresas en función de factores económicos, ambientales y sociales a largo plazo.

No obstante, esta situación se ha dado de forma continuada, tanto en el caso de ACS como en el de Hochtief. Y es que su pertenencia al índice Dow Jones Best in Class refleja el enfoque constante del grupo en prácticas empresariales responsables, una sólida gobernanza y un progreso cuantificable en áreas clave de sostenibilidad.

ACS y la sostenibilidad

Entre esas áreas de sostenibilidad se incluyen la estrategia climática, la seguridad laboral, los derechos humanos y la ejecución responsable de proyectos de infraestructura complejos en los mercados globales.

La directora de Sostenibilidad del Grupo ACS, Cristina Aldámiz-Echevarría, y la directora de Sostenibilidad de Hochtief, Martina Steffen, afirmaron: «La sostenibilidad es parte integral de la forma en que ACS y Hochtief operan y crean valor a largo plazo».

«La inclusión en los índices Dow Jones Best in Class confirma que nuestro enfoque está dando resultados tangibles y alinea el rendimiento económico con la responsabilidad medioambiental y social», aseguraron.

El índice Dow Jones Best in Class World representa a las empresas con mejor rendimiento del índice S&P Global Broad Market según criterios de sostenibilidad, mientras que el índice Dow Jones Best in Class Europe reconoce a las empresas europeas líderes utilizando la misma rigurosa metodología de evaluación.

Así, ACS y Hochtief siguen avanzando en su agenda de sostenibilidad. Tras la finalización con éxito de los planes de sostenibilidad establecidos, el grupo está evaluando nuevos objetivos de sostenibilidad que sean coherentes con su compromiso con las prácticas empresariales responsables y respalden el éxito empresarial a largo plazo.