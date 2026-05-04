Trump amenaza con «borrar de la faz de la Tierra» a Irán tras sus ataques a buques de EEUU en Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha retomado este lunes las declaraciones guerreras grandilocuentes y ha dicho que Irán será «borrado de la faz de la Tierra» si ataca a los buques estadounidenses implicados en el Proyecto Libertad, anunciado por él mismo y por la Casa Blanca este domingo para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz.

«Tenemos más armas y municiones, y de una calidad muy superior a la que teníamos antes», ha asegurado Trump sobre Irán y el estrecho de Ormuz en una entrevista con Fox News. Ha añadido que «Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo; todas ellas están abastecidas de equipamiento. Podemos utilizar todo ese material, y lo haremos, si es necesario».

Más tensión entre Trump e Irán por Ormuz

Las tensiones entre la administración Trump e Irán en el estrecho de Ormuz se han intensificado en las últimas horas. El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) ha informado de la interceptación de varios misiles de crucero y drones lanzados desde Irán contra buques en la zona, como parte de la citada operación militar que se desarrolla en estas aguas estratégicas.

Según el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, las fuerzas estadounidenses también han destruido seis embarcaciones menores iraníes durante el mismo operativo. Cooper ha transmitido una advertencia «firme» a las fuerzas iraníes para que se abstengan de aproximarse a cualquier activo militar estadounidense mientras continúen las operaciones.

Además, el mando militar mantiene activo el bloqueo naval sobre Irán, que limita el tráfico marítimo hacia y desde el país, y ha señalado que la operación «está superando las expectativas».