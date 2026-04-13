El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) inició hace dos días las operaciones para localizar y eliminar las minas marítimas que desplegó la Guardia Revolucionaria Islámica en el Estrecho de Ormuz y restablecer el tránsito comercial seguro en esta ruta estratégica.

Las unidades y medios estadounidenses desplegados en la actualidad en la zona para estas labores son dos destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke:

El SS Frank E. Peterson (DDG 121)

El USS Michael Murphy (DDG 112)

Ambos buques transitaron el estrecho de Ormuz y operan en el golfo Arábigo como parte de una operación más amplia para garantizar que la vía quede completamente desminada.

No se sabe con exactitud cuántas minas ha colocado Irán en el estrecho de Ormuz. Informaciones aportadas por Al Jazeera y The New York Times EEUU revelan que Irán las colocó de forma desorganizada y apresurada, usando lanchas rápidas pequeñas y sin llevar un registro preciso de todas las ubicaciones. Además, muchas minas pueden haber sido derivadas por las corrientes marinas, lo que complica aún más la desactivación de las mismas.

En los próximos días se espera la incorporación de drones submarinos y otras capacidades especializadas de la Armada estadounidense para la identificación y remoción de las minas, según ha asegurado el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de EEUU.

Nuevo paso por el estrecho de Ormuz sin minas

Los destructores, en la etapa actual, se centran principalmente en establecer las condiciones de seguridad, reconocimiento y disuasión, señala el almirante Cooper, que añade que se está «estableciendo un nuevo paso marítimo seguro» que pronto se compartirá con la industria naviera para fomentar el libre flujo del comercio.

El estrecho de Ormuz ha permanecido prácticamente bloqueado desde el inicio de las hostilidades a principios de 2026, reduciendo drásticamente el tráfico comercial. Por esta ruta transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado (GNL) mundial, por lo que su cierre ha provocado una fuerte escalada en los precios de la energía y ha afectado cadenas de suministro globales.

La operación estadounidense se desarrolla en paralelo a las negociaciones de paz entre delegaciones de EEUU e Irán que se llevan a cabo en Islamabad (Pakistán). Irán ha cuestionado en algunos comunicados el paso de los buques estadounidenses y mantiene un control de facto sobre el tránsito en la zona.