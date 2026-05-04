Fallece Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari de la democracia, a los 87 años

Fallece Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari de la democracia, a los 87 años
Carlos Garaikoetxea. (Ep)
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo y figura clave en la autonomía vasca, ha fallecido a los 87 años a causa de un infarto. El político navarro fue uno de los principales impulsores de la puesta en marcha de las instituciones vascas tras la dictadura, liderando una etapa decisiva en la historia reciente del País Vasco.

Fundó el partido Eusko Alkartasuna y fue referente del nacionalismo vasco durante los años 80 y 90. Garaikoetxea desempeñó un papel determinante en el desarrollo del Gobierno vasco y en la consolidación de su autogobierno y sus competencias, especialmente durante su etapa como lehendakari (1980-1985).

(Noticia en elaboración)

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