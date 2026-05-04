Quién es Jero García: su edad, de dónde es, sus adicciones y el pasado del boxeador en ‘Hermano Mayor’

Jero García es una de las personas que más ha hecho por frenar al bullying en nuestro país. Boxeador y entrenador profesional, este madrileño saltó del ring a la televisión gracias al programa Hermano mayor, donde se convirtió en una de las personas más conocidas de nuestro país por el espacio de Cuatro. Allí trató de ayudar a muchos jóvenes para recuperar el control de su vida y la relación con sus padres, algo que hizo después de la salida de Pedro García Aguado. Así es la vida de este boxeador.

Nacido en el año 1970, lo ha sido todo en el mundo de los deportes de contacto al ser campeón de España de boxeo, kickboxing y full contact. A los 22 años se convirtió en padre, aunque la relación con la madre de su hija no terminó bien, pero la pequeña le sirvió para olvidar las tentaciones que en su barrio (Carabanchel) le acechaban. Pese a ser el mejor en estas especialidades, su faceta más conocida es por intentar ayudar a jóvenes en problemas y alejarles del mundo de las drogas y las malas compañías. Con la disciplina del gimnasio y la preparación física, ha convertido la vida de cientos de personas, muchos de ellos adolescentes, para influir en sus vidas.

Jero ha sido un hombre que no ha dudado en luchar contra el acoso escolar. A los afectados les ayuda con su filosofía, en la que les anima a levantarse siempre tras caer. Eso, trasladado al mundo real, hace que muchos menores acomplejados puedan lidiar con las burlas que sufren entre sus compañeros de colegio e instituto.

En 2015 salta a la fama gracias a la televisión, teniendo la complicada misión de cubrir el hueco de Pedro García Aguado, que consiguió que Hermano mayor fuese uno de los grandes éxitos de Cuatro. Pese a que su filosofía era perfecta para el espacio, en 2018 el programa fue cancelado por bajar audiencias, aunque sigue en el recuerdo de millones de espectadores como un ejemplo de televisión útil.

En la gran mayoría de los casos, el equipo debía enfrentarse a jóvenes con grandes problemas de límites, relación con sus padres, malas compañías y adicciones. Con la mediación de Jero y el equipo, en muchos casos podían llegar a tomar conciencia de los errores que estaban cometiendo.

La fundación de Jero García

Mucho antes de que se convirtiese en conocido por los medios de comunicación, el deportista ya tenía su propia fundación, con la que ha ayudado a más de 1.500 chicos en entornos complicados. Según sus propios datos, el 80 % de los que finalizan el programa lo hacen reinsertándose en la sociedad y dejando de lado sus problemas.

Además, tiene dos escuelas de boxeo y deportes de contacto

Entrenador de jóvenes, conferenciante y también ha conseguido llevar la carrera de boxeadores profesionales. A eso hay que sumarle que también es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, donde imparte clases para Prevención de Violencias en las aulas.

También ha publicado tres libros hablando de todo lo que ha vivido durante todo este tiempo: El boxeo es vida, vive duro (2017), Cola de lagartija (2023) y Camino de vuelta (2026).

Además, tiene dos escuelas de boxeo y deportes de contacto en Madrid, una situada en el barrio Lucero, al sur de Madrid, y otra en el barrio de Tetuán, al norte de la capital.