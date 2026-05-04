La Policía Nacional busca a Miranda, una niña de 5 años, después de que su familia biológica se la llevara hace unos días. La Jefatura Superior de Policía de Asturias y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar han informado que los hechos ocurrieron en un encuentro familiar en Oviedo.

El dispositivo de búsqueda se puso en marcha tras la denuncia presentada por la consejería a través de la Dirección General de Infancia y Familias. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha difundido en su página web un aviso con la imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude con su localización.

«Menor desaparecida, edad cinco años y vista por última vez en Oviedo. Si le has visto o tienes pistas: 091, 116000 o el canal oficial de CNDES», han informado.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, ha explicado que la menor vivía con una familia de acogida desde hacía 18 meses. Desde entonces también mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de procesos de acogida.

La sustracción se produjo después de que la familia biológica agrediese a una educadora que supervisaba el encuentro. Según la consejera, fue algo «completamente inesperado» ya que se trata de encuentros que se celebran bajo supervisión entre los menores y las familias biológicas de forma habitual.

Se celebran en presencia de una educadora especializada para supervisar que los mensajes que reciben los niños son adecuados y tranquilizadores. La reacción de la familia biológica fue «completamente inesperada».

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano ha explicado que la familia de acogida está «en un momento muy complicado y muy duro» por la sustracción de la menor. Por ello, el equipo de la Dirección General de Infancia y Familias está en contacto con ella para informarles de las pesquisas.

La Policía Nacional ha puesto en marcha el dispositivo de búsqueda de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio del Interior.