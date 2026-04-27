Piden ayuda ciudadana para localizar a Francisco, un joven que lleva desaparecido desde el pasado jueves en Palma
El chico acudió a la Jefatura para renovar el DNI, llegó a su casa, dejó el móvil y se marchó de la vivienda
La familia de Francisco Juan Veny Oliver, un joven mallorquín de 27 años, ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero tras su desaparición el pasado jueves en Palma.
Según han explicado sus allegados, Francisco acudió esa misma mañana a la Jefatura Superior de Policía, donde renovó su DNI. Posteriormente, regresó a su domicilio y pidió a su madre una camiseta vieja con la intención de ir a pintar. Desde ese momento, no se ha vuelto a saber nada de él.
La desaparición resulta especialmente preocupante, ya que el joven dejó su teléfono móvil en casa, lo que dificulta cualquier intento de localización. Los hechos tuvieron lugar en la barriada palmesana de Santa Catalina, donde reside el joven de forma habitual.
Ante la falta de pistas, la familia, muy angustiada, se ha puesto en contacto con OKBALEARES para dar visibilidad al caso y pedir la ayuda de la ciudadanía. Se ruega a cualquier persona que pueda haber visto a Francisco Juan Veny Oliver o que disponga de información relevante que se ponga en contacto de inmediato con la Policía Nacional a través del teléfono 091.
Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave para encontrarle.