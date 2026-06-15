Detenido en el Mallorca Live Festival tras sustraer 29 teléfonos móviles durante el concierto de Dani Fernández

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de la sustracción de 29 teléfonos móviles de alta gama durante la primera jornada del Mallorca Live Festival, celebrada el pasado sábado y que contó con la actuación destacada de Dani Fernández. La rápida intervención de los agentes permitió recuperar todos los dispositivos y devolverlos posteriormente a sus propietarios.

Los hechos ocurrieron durante una de las noches con mayor afluencia de público del festival, uno de los eventos musicales más importantes de Baleares. La actuación policial se inició gracias a la colaboración ciudadana, después de que una de las víctimas denunciara el robo de su teléfono móvil y asegurara haber visto directamente al sospechoso mientras cometía la sustracción.

Con la descripción física y de vestimenta facilitada por la víctima, los agentes de la Guardia Civil desplegados en el dispositivo especial de seguridad del festival activaron de inmediato un operativo de búsqueda tanto en el interior del recinto como en las zonas de acceso y salida.

Poco después, los efectivos localizaron a un individuo que coincidía plenamente con las características aportadas. El sospechoso intentaba abandonar el recinto cuando detectó la presencia policial y emprendió una huida a pie entre los asistentes. La persecución concluyó a escasos metros de los tornos de salida, donde los agentes lograron interceptarlo y proceder a su detención. Durante el registro realizado tras el arresto, los guardias civiles encontraron una mochila que contenía 29 teléfonos móviles de alta gama presuntamente robados en el Mallorca Live Festival.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que los dispositivos se encontraban envueltos en papel de aluminio. Según fuentes de la investigación, esta técnica se utiliza habitualmente para intentar bloquear la señal GPS de los terminales y dificultar así su localización por parte de los propietarios mediante aplicaciones de rastreo.

El detenido, un hombre de 25 años originario del este de Europa, fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en los Juzgados de Palma durante la jornada del domingo.

Tras su comparecencia judicial, se decretó su ingreso en prisión por el robo de teléfonos móviles en el Mallorca Live Festival, mientras continúan las actuaciones relacionadas con el caso. Paralelamente, la Guardia Civil llevó a cabo las gestiones necesarias para identificar a los legítimos propietarios de los dispositivos recuperados. Una vez comprobada la titularidad de cada terminal, los agentes procedieron a la devolución de los 29 teléfonos móviles recuperados durante el festival de Mallorca.

Desde la Guardia Civil han destacado la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida denuncia de los hechos para lograr la recuperación de los objetos sustraídos y la detención del presunto responsable.

Asimismo, recuerdan que en este tipo de eventos multitudinarios es fundamental extremar las medidas de precaución. Entre las recomendaciones de seguridad destacan mantener siempre las pertenencias bajo control, evitar guardar objetos de valor en bolsillos traseros o mochilas de fácil apertura y comunicar de inmediato cualquier comportamiento sospechoso a los agentes o servicios de seguridad presentes en el recinto.

La actuación desarrollada durante esta edición del Mallorca Live Festival ha permitido recuperar la totalidad de los teléfonos robados y reforzar la seguridad de un evento que congregó a miles de asistentes durante un fin de semana marcado por la música en directo y por conciertos tan esperados como el de Dani Fernández.