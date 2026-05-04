El Atlético de Madrid sueña con regresar a la final de una Champions League una década después y para ello Marcos López nos desgrana el plan ideal del equipo del Cholo Simeone. Hay que recordar que con el 1-1 de la ida, los rojiblancos no pueden permitirse ninguna confianza ante un Arsenal que actualmente lidera de la Premier League y que fue el mejor equipo de la Fase Liga de la Champions.