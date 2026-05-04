Ábalos: «El PSOE no me pagó en billetes de 500 pero si Koldo dice que a él sí, será así»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha cerrado este lunes su declaración ante el Tribunal Supremo con una frase que resume tanto su estrategia defensiva como la naturaleza de su relación con su ex asesor Koldo García: ha negado haber recibido él mismo pagos del PSOE en billetes de 500 euros, pero ha dado implícitamente credibilidad a lo declarado por su ex asesor al añadir que «si Koldo dice que uno o dos…».

Tras seis meses de instrucción, varios semanas de juicio oral y casi siete horas de interrogatorio han culminado con Ábalos construyendo un relato en el que él es un ministro traicionado por quienes le rodeaban, espiado antes de ser investigado y víctima de una UCO que confundía pesos colombianos con dólares.

El interrogatorio de la tarde, conducido por el abogado de su defensa, Marino Turiel, y la letrada de Koldo García Leticia de la Hoz, ha dado al ex ministro la oportunidad de desarrollar sus tesis con mayor comodidad que durante el turno del fiscal. Ábalos ha aprovechado cada pregunta para lanzar nuevas denuncias contra los métodos de investigación.

Sobre la UCO, ha relatado el episodio que más le ha dolido: en un informe patrimonial, los agentes le atribuyeron una propiedad en Tuluá, Colombia, presentada a la prensa como una «mansión valorada en 2,5 millones de dólares».

El ex ministro publicó un desmentido y los investigadores reconocieron el error: «Es un despropósito porque se habían equivocado de símbolo monetario. La ansiedad por poner algo escandaloso es lo que primó. La UCO dijo que se había equivocado. Y pasé de 2,5 millones de euros a 700».

Ese error, junto a la atribución de un inmueble que vendió en 2013, han sido presentados por el ex ministro como pruebas de una «cierta intencionalidad» investigadora.

Ábalos y la UCO

Ha denunciado también haber sido vigilado antes de ser investigado oficialmente, mientras aún era diputado y presidía la Comisión de Interior del Congreso.

«Me considero investigado a pesar de que era diputado. Hicieron vigilancia en mi puerta y consultas en bases de datos. Como diputado pregunté al Ministerio del Interior y la pregunta fue muy elusiva. Me tropecé con un muro», ha afirmado. La intercepción de un sobre destinado a él, transportado por el hermano de Koldo García, es para Ábalos otro ejemplo de seguimiento previo a cualquier autorización judicial.

Ha criticado igualmente las filtraciones que, según él, provienen de un disco duro incautado en el registro del domicilio de Koldo García, un dispositivo que el ex ministro asegura que le pertenecía y que reclamó sin éxito al juzgado.

Dicho aparato habría contenido vídeos de un comité federal del PSOE que sólo compartía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «En julio se llevaron unos pen drives sobre el comité federal del PSOE que solo teníamos yo y el presidente del Gobierno. Y está publicado. ¿Tiene algún interés la foto de boda con mi mujer o mi CV?», ha preguntado con evidente malestar.

Sobre la auditoría que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó realizar sobre los contratos de mascarillas aprobados durante su etapa, Ábalos ha mostrado un enfado que, según ha reconocido, le llevó a enviar un mensaje directo: «Si creéis que con esto me vais a apartar lo tenéis claro».

Ha calificado el informe de políticamente motivado y de fraudulento en su denominación: «Le llaman auditoría para presumir pero es un informe y no cumple requisitos porque es interna, parcial y su sentido es político».

Cultura del partido

La parte más llamativa de la jornada ha llegado cuando Ábalos ha abordado los pagos en metálico en el seno del PSOE, que ha calificado de «cultura de partido de toda la vida».

Ha recordado que desde su incorporación al comité federal en 1992, los gastos de desplazamiento se abonaban en efectivo, «moneda a moneda», en una mesa habilitada al efecto.

«Esa era la tradición del partido toda la vida, siempre fue así. Siempre me pagaron en metálico hasta 2021», ha subrayado el ex ministro, que ha sido expulsado del partido, decisión que estuvo a punto de recurrir según sus propias palabras.

Al ser preguntado directamente sobre si el PSOE pagaba con billetes de 500 euros, Ábalos ha negado haberlos recibido él personalmente, pero ha dejado una puerta entreabierta respecto a Koldo García: «A mí no. Si Koldo dice que uno o dos…». Esta fórmula, deliberadamente ambigua, sintetiza la estrategia que el ex ministro ha mantenido durante toda su declaración: delegar en su ex asesor la responsabilidad de las cuestiones más escabrosas sin contradecirle frontalmente.

Con el epílogo de su relación con Koldo, Ábalos ha cerrado el círculo de su defensa elogiando la lealtad de quien fue su mano derecha durante años: «Él bien sabe que le he reprochado muchas cosas, pero siempre lo encajaba. Lealtad. Te da protección. Te cuida. Vela por ti».

Sobre Aldama, en cambio, la valoración ha sido concisa y demoledora: reconoció que el empresario «dijo una cosa totalmente cierta: que nunca fue amigo mío», y lo definió como alguien que le gustaba «alardear» por fanfarronería.

Tras casi siete horas ante el tribunal, el ex ministro más poderoso del último ciclo socialista ha cerrado su declaración enviando un mensaje de tregua implícita a Pedro Sánchez —»no entiendo qué respeto merece» que un mensaje privado entre ministro y presidente acabe en los medios de comunicación— y uno de solidaridad a Koldo García. La sentencia, que podría conocerse antes del verano, decidirá si ese relato tiene consistencia jurídica suficiente para esquivar los 24 años de prisión que pide la Fiscalía.