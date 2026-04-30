¿Tirarán Ábalos y Koldo de la manta en el Supremo tras sus exclusivas en OKDIARIO?

La gran incógnita que planea ahora sobre el Tribunal Supremo es si el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantendrá ante el juez la misma línea de confesiones explosivas que destapó en exclusiva a OKDIARIO. Apenas unos días antes de su ingreso en prisión provisional a finales de noviembre de 2025, tanto el ex ministro Ábalos como su ex asesor Koldo, se sentaron frente a Eduardo Inda para conceder unas entrevistas históricas que hicieron tambalear los cimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Se atreverá el ex dirigente socialista a tirar de la manta y dinamitar el relato oficial de Moncloa desde el banquillo?

Pese a confesar que la dureza de su situación penitenciaria le hace a veces desear «acabar de cualquier modo», Ábalos aseguró a este medio estar convencido de su inocencia y dispuesto a «seguir luchando». Si el ex secretario de Organización del PSOE decide ratificar bajo juramento las bombas informativas que ya adelantó, el Supremo escuchará de primera mano los mayores escándalos de la legislatura.

El dinero del suegro de Pedro Sánchez

El relato de cómo el actual presidente alcanzó el poder quedó en entredicho tras la confesión de Koldo García sobre la financiación ilegal de las primarias del PSOE en 2017. El ex asesor reveló haber escuchado a Sánchez confirmar que su suegro aportaba 100.000 euros para la campaña, un dinero que, según Koldo, procedía del negocio de la prostitución.

Para burlar los límites legales y blanquear «un millón y pico de euros», la red fraccionaba el dinero en ingresos de 300 euros. Koldo reconoció utilizar como testaferros a «inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos», además de simpatizantes del partido a los que entregaba el efectivo en mano.

La comisión de Begoña Gómez por Air Europa

El rescate de la aerolínea de la familia Hidalgo es uno de los puntos más oscuros del caso. Koldo detalló haber visitado unas 16 veces la mansión de Javier Hidalgo en Puerta de Hierro, describiendo con total precisión su cascada, el jardín y un llamativo traje de samurái en el salón. El ex asesor confirmó sin tapujos que Begoña Gómez «gestionó para Javier Hidalgo el rescate de Air Europa». El testimonio cobró especial gravedad al asegurar que el propio Hidalgo admitió en su presencia la necesidad de recompensar a la mujer del presidente: «Empezaron hablando de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón por el trato de favor». Además, Begoña habría intervenido para que el Gobierno cediera gratis una sede a la Organización Mundial del Turismo (OMT), dirigida por su socio Zurab Pololikashvili, quien fue clave en el impulso del Africa Center.

El chivatazo de Sánchez y la ‘caja B’ del PSOE

Frente a la versión oficial que intenta aislar la corrupción en la figura de Ábalos, el ex ministro fue tajante: «la cultura del dinero negro era institucional en la formación socialista». Ábalos aseguró que, hasta 2021, «todos en el PSOE cobraban en efectivo». Describió cómo en las reuniones del Comité Federal había una caja con dinero en la entrada donde se abonaban los gastos en metálico («en cash, pin pin pin pin») a los cerca de 200 asistentes. Quizás la revelación con mayor trascendencia penal fue la de Ábalos admitiendo que Pedro Sánchez le advirtió personalmente en el Palacio de La Moncloa de que la Fiscalía estaba investigando en secreto a Koldo García.

Zapatero y las maletas del ‘Delcygate’

Las conexiones con la dictadura chavista también quedaron al descubierto. Ábalos confesó que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, «pidió ver a Zapatero fuera de Barajas» la polémica noche del Delcygate. A esto se sumó la declaración de Koldo, quien aseguró que el ex presidente socialista se había hecho «muy millonario» haciendo negocios directos con la petrolera estatal PDVSA.

El silencio de Moncloa y la llamativa ausencia de querellas por injurias ante estas acusaciones publicadas por OKDIARIO evidencian la crisis del Ejecutivo. Si José Luis Ábalos cumple su promesa de pelear hasta el final y ratifica estas exclusivas ante el Tribunal Supremo, el impacto para el presidente del Gobierno podría ser directo.