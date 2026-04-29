Ábalos se aferrará en su declaración a la falta de pruebas y a que no se ha encontrado el dinero

Este miércoles es el día clave del juicio por las irregularidades en torno a los contratos de mascarillas. Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama declararán ante los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ábalos se defenderá asegurando que no se ha encontrado el dinero y que fue Aldama el que le presentó a su ex Jésica a modo de trampa.

Por la mañana declararán Koldo y Aldama y por la tarde se espera que sea el turno de Ábalos. El ex ministro basará su defensa en que no se ha encontrado el dinero por el que está siendo juzgado y que fue el empresario Víctor de Aldama el que le presentó a modo de trampa a su ex Jésica.

José Luis Ábalos sacará a relucir que el socio del empresario le siguió pagando el piso pese a que el ex ministro dejó su relación con ella.

El ex secretario de organización del PSOE también desmontará la auditoría que hizo Óscar Puente sobre los contratos de mascarillas. Expondrá que el Tribunal de Cuentas fiscalizó las cuentas.

Además, el ex ministro explicará que no hubo nota de prensa sobre el rescate de Air Europa cuando fue al chalet de vacaciones de Villa Parra. Asimismo, expondrá que fue desahuciado del chalet de La Alcaidesa por el que pagó dos meses de alquiler antes de su marcha. De este modo, trata de desmontar que no hay prevendas hacia él.

Fuentes consultadas aseguran que los Ábalos, Koldo y Aldama están muy cansados por asistir a las sesiones de juicio. Especialmente, Ábalos y Koldo, que han dormido poco estas semanas en las que les levantaban a las 5 de la mañana para asistir al Alto Tribunal.

Ábalos ha afeado que había días en los que no podían comentar las declaraciones del juicio o preparar su defensa debido a que estaban mañana y tarde en el tribunal y no podían llamar a sus abogados o familiares cuando llegaban a la prisión porque ya no había turno de llamadas. Aldama, por el contrario, sí podía charlar con su abogado durante el juicio al encontrarse en libertad.

José Luis Ábalos y Koldo García siguen en su estrategia de no reconocer delitos y de no llegar a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción como ha hecho Víctor de Aldama desde el inicio de la instrucción. No creen que la investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les haya cercado.

Los dos ven el juicio del Tribunal Supremo como el punto de partida de su defensa. Tras la sentencia, Ábalos tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional, como ya hizo Koldo hace unas semanas. Si se tumban sus recursos, también barajan llegar a instancias europeas y abrir procedimientos por temas de derechos humanos, ya que se consideran inocentes.