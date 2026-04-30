Juicio del ‘caso mascarillas’ en directo hoy: última hora de las declaraciones de Ábalos y Koldo en el Supremo
Sigue en directo el juicio del 'caso mascarillas' hoy 30 de abril
El juicio del caso mascarillas vivió ayer su jornada más explosiva. Víctor de Aldama declaró durante horas ante el Tribunal Supremo y dibujó un relato que va mucho más allá de los contratos de mascarillas: pagos en efectivo de hasta 250.000 euros transportados en una mochila con bolsas del Carrefour al Ministerio de Transportes y al domicilio particular del ministro, financiación ilegal del PSOE, y una jerarquía de la corrupción en la que Pedro Sánchez ocuparía el escalafón uno. Todo ello sin aportar una sola prueba documental. Ábalos y Koldo, sentados en el banquillo, negaban con la cabeza.
Hoy declaran Koldo y Ábalos: la réplica a Aldama
La sesión continúa este jueves con lo más esperado que queda por escuchar: las versiones de Koldo García y José Luis Ábalos. Ambos llevan meses en prisión provisional y hasta ahora no han abierto la boca en público. Koldo declarará primero, en un turno que se prevé imprevisible dado su perfil: inquieto, participativo y con una estrategia que choca frontalmente con la de su ex jefe. La abogada de Koldo ha dejado caer advertencias durante el juicio para que Ábalos no se mueva demasiado en la fotografía final, lo que da una idea de las tensiones que pueden aflorar hoy en sala.
Ábalos cerrará la jornada y, según las fuentes consultadas, tirará de peso político: se espera que haga disertaciones largas, que niegue los pagos, que desligue su nombre de las decisiones de Koldo y que rechace responder a las preguntas del PP. Será la primera vez que hable desde que ingresó en prisión provisional en noviembre. Frente a él, un relato edificado durante semanas por más de ochenta testigos, catorce horas de declaración de la UCO y la bomba sin detonar que dejó ayer Aldama en sala.
Peticiones de hasta 30 años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.
¿Quién declara primero?
Está previsto que sea Koldo quien declare antes y que en último lugar lo haga Ábalos, después de que la abogada del ex asesor apuntase que su prioridad era «prestar declaración con posterioridad» a Aldama.
Arranca la sesión: Koldo y Ábalos declaran hoy
Buenos días. El Tribunal Supremo abre hoy una jornada que puede ser la más importante del juicio del caso mascarillas. Ayer Víctor de Aldama habló durante horas, señaló a Pedro Sánchez, describió mochilas con 250.000 euros y detalló pagos para financiar al PSOE. Lo hizo sin aportar una sola prueba. Hoy toca la réplica. Koldo García y José Luis Ábalos declaran por primera vez desde que ingresaron en prisión provisional en noviembre. Lo contamos aquí, minuto a minuto.
Koldo se convirtió «más en asistente que en asesor»
A juicio de la Fiscalía, Koldo se convirtió «más en asistente que en asesor», pues «desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas», antes y después de la etapa ministerial, que se extendió tres años.