El nuevo patinete eléctrico de Decathlon tiene hasta 55 km de autonomía y se puede financiar pagando 49,99 euros al mes

Moverse por la ciudad sin depender del coche ni llegar sudando al trabajo se ha convertido en una prioridad para mucha gente, y Decathlon parece haber dado en el clavo con uno de sus últimos lanzamientos. La cadena deportiva ha puesto el foco en la movilidad urbana con el nuevo patinete eléctrico Btwin LD900E, un modelo pensado para los que hacen trayectos largos a diario y quieren olvidarse de estar cargando la batería constantemente. Lo que más está llamando la atención es su autonomía de hasta 55 kilómetros y la posibilidad de financiarlo pagando 49,99 euros al mes, una fórmula que lo acerca mucho más a quienes llevaban tiempo pensando en dar el salto a este tipo de transporte.

El auge de los patinetes eléctricos en ciudades como Madrid o Barcelona ya no es ninguna sorpresa. Cada vez más personas los utilizan para ir a la oficina, moverse entre reuniones o evitar el caos del transporte público en hora punta. En esas, Decathlon ha lanzado un modelo mucho más preparado para el uso diario y menos pensado para trayectos cortos ocasionales. El Btwin LD900E destaca precisamente por esa idea de comodidad y autonomía, dos aspectos que se han convertido en los más importantes para quienes utilizan este tipo de vehículos a diario. Según la marca, puede alcanzar hasta 55 kilómetros en modo ECO, una cifra bastante superior a la de muchos modelos urbanos más básicos.

Además de la batería, otro de los detalles que más está dando que hablar es su potencia. El patinete incorpora un motor sin escobillas que alcanza los 800 W máximos, suficiente para subir cuestas pronunciadas y moverse con soltura incluso en calles con bastante desnivel. Esto es especialmente importante en ciudades donde no todo son avenidas planas y donde muchos modelos más baratos terminan perdiendo fuerza en cuanto aparece una pendiente. A eso se suma un sistema de doble suspensión y ruedas grandes que hacen que el trayecto resulte bastante más cómodo incluso sobre adoquines, bordillos o asfalto irregular.

Decathlon arrasa con este patinete

También llama la atención el diseño de la plataforma, bastante más larga de lo habitual. Según explica la propia marca, está pensada para permitir diferentes posiciones de conducción y hacer más cómodos los desplazamientos largos. Puede parecer un detalle menor, pero los que utilizan patinete cada día saben perfectamente que la postura termina marcando muchísimo la diferencia cuando se acumulan kilómetros. El Btwin LD900E está claramente orientado a personas que ya no quieren un patinete de paseo, sino una alternativa real para moverse por la ciudad casi a diario.

En cuanto a la carga, Decathlon asegura que la batería necesita alrededor de seis horas para completarse al cien por cien. La velocidad máxima está limitada a 25 km/h, como marca la normativa actual en España, e incluye iluminación integrada, luz de freno e intermitentes laterales para aumentar la seguridad durante los trayectos urbanos. El precio también ha sido una de las claves de su repercusión. El patinete cuesta 499,99 euros en Decathlon, pero la opción de financiarlo desde 49,99 euros al mes ha hecho que mucha gente empiece a verlo como una inversión asumible para el día a día. En un momento en el que llenar el depósito del coche o pagar determinados abonos de transporte resulta cada vez más caro, muchos usuarios empiezan a hacer números y descubren que un vehículo eléctrico de este tipo puede terminar compensando.